«Απίθανο να υπογράψει super max συμβόλαιο ο Ντούρεν»

Οι κακές εμφανίσεις του Τζέιλεν Ντούρεν καθιστούν απίθανο την υπογραφή super max συμβολαίου με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Οι κακές εμφανίσεις του Τζέιλεν Ντούρεν στα πλέι οφ έχει αποδυναμώσει σημαντικά τη διαπραγματευτική του θέση ενόψει του καλοκαιριού. Ο Αμερικανός ψηλός θα μπορούσε ακόμα να πληροί τις προϋποθέσεις για ένα μέγιστο πενταετές συμβόλαιο αξίας 30% του ανώτατου ορίου μισθών, ωστόσο η υπόθεση είναι περίπλοκη για τους Πίστονς.

Ο Ντούρεν είχε μόλις 10,2 πόντους και 8,5 ριμπάουντ ανά αγώνα με 51,4% ευστοχία στα δίποντα, με τα στατιστικά του να σημειώνουν απότομη πτώση από τους 19,5 πόντους, 10,5 ριμπάουντ της regular season.

Ο 22χρονος σέντερ δεν αγωνίστηκε καλά στα play-off με τους αντίπαλους ψηλούς στους δύο πρώτους γύρους να κάνουν καλές εμφανίσεις εναντίον του, ωστόσο το Ντιτρόιτ εξακολουθεί να σκοπεύει να διατηρήσει τον Ντούρεν στο ρόστερ του, αλλά με μικρότερες απολαβές.