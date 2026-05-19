Νουόρα: «Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά, η Παρτίζαν κυριάρχησε»

Η Παρτίζαν έκανε το 1-0 έναντι του Ερυθρού Αστέρα (100-94) στα ημιτελικά της ABA League, και ο Τζόρνταν Νουόρα σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως ο αντίπαλος κυριάρχησε στο παιχνίδι, ενώ στάθηκε και στο τί πρέπει να αλλάξει η ομάδα του.

O Αμερικανός φόργουορντ του Αστέρα έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στο πρωτάθλημα με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, πετυχαίνοντας 31 πόντους με 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νουόρα:

«Νομίζω ότι πρέπει απλώς να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Ήμασταν 20 πόντους πίσω. Ως παίκτες, πρέπει να έχουμε περισσότερη υπερηφάνεια. Νομίζω ότι βάζουμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη θέση. Η Παρτιζάν κυριάρχησε.

Ως ομάδα και ως παίκτες, πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά. Δεχτήκαμε πάρα πολλούς πόντους στη ρακέτα. Απλώς πρέπει να είμαστε καλύτεροι».

Για την εμφάνισή του:

«Δεν νομίζω ότι αυτό έχει σημασία. Απλώς προσπαθώ να κάνω ό,τι είναι απαραίτητο για να κερδίσει η ομάδα. Προφανώς είμαι σκόρερ, αλλά προσπαθώ να κάνω ό,τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή και πάντα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα».

Για το πλάνο της Παρτίζαν και αν είδε κάτι διαφορετικό:

«Όχι, κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνουν πάντα. Όπως είπα, πήραν ένα μεγάλο προβάδισμα στην αρχή και είναι δύσκολο να ανακάμψεις όταν χάνεις 20 πόντους. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά.

Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι πλήρως συγκεντρωμένοι στην άμυνα και να μην επιτρέπουν εύκολους πόντους στη ρακέτα».