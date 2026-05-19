Τζόνσον: «Για τα επόμενα 5-7 χρόνια οι ομάδες της Δύσης δεν θα έχουν την ευκαιρία να φτάσουν στους τελικούς»

Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον σε τοποθέτηση του ανέφερε τα... δυσάρεστα νέα για το υπόλοιπο του NBA μετά τον πρώτο αγώνα των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας μεταξύ των Σπερς και των Θάντερ.

«Δεν θέλω να ανακοινώσω τα νέα στην υπόλοιπη Δυτική Περιφέρεια, αλλά μπορεί να μην έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν τους Τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας για τα επόμενα 5-7 χρόνια», έγραψε ο Τζόνσον στο X.

«Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι απλά τόσο καλοί! Είναι ταλαντούχοι, έχουν βάθος, είναι αθλητικοί και και οι δύο ομάδες είναι καλά προπονημένες», πρόσθεσε.