Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με άνεση της ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Α'1 χάντμπολ γυναικών με 35-29 και ισοφάρισε την σειρά σε 1-1.

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη δύναμη της έδρας του και πήρε μια σημαντική νίκη επί της ΑΕΚ στο κλειστό της Μίκρας, επικρατώντας με 35-29 στη δεύτερη πράξη των τελικών της Α1 χάντμπολ Γυναικών. Με αυτό το αποτέλεσμα, η σειρά ισοφαρίστηκε σε 1-1 και όλα πλέον ξεκινούν από την αρχή.

Το παιχνίδι είχε υψηλό ρυθμό και ένταση, με τις «ασπρόμαυρες» να επιβάλλουν τον ρυθμό τους από νωρίς. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, οι γηπεδούχες είχαν πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων (15-12), το οποίο τους έδωσε ψυχολογία για να διαχειριστούν καλύτερα την αναμέτρηση στο δεύτερο μέρος. Η ΑΕΚ προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά οι παίκτριες του ΠΑΟΚ είχαν απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια ανατροπής.

Με την ισοφάριση στη σειρά, οι δύο ομάδες στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στον τρίτο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο (23/5, 18:00) στο κλειστό του Καματερού. Εκεί, ο νικητής θα πάρει προβάδισμα τίτλου, φτάνοντας στο 2-1 και μπαίνοντας σε θέση ισχύος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το ντέρμπι των «Δικεφάλων» συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, καθώς κάθε παιχνίδι πλέον αποκτά χαρακτήρα τελικού. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ετοιμάζονται για ακόμη μία μάχη που αναμένεται να κρίνει πολλά στη φετινή τους πορεία προς το τρόπαιο.