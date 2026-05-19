Ένα βήμα μακριά από τους τελικούς η Βουλιαγμένη

Η Βουλιαγμένη κυριάρχησε απέναντι στη Γλυφάδα με 14-6 στο κολυμβητήριο του Λαιμού και πήρε προβάδισμα 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Waterpolo League γυναικών.

Η ομάδα της Κικής Λιόση έδειξε από τα πρώτα λεπτά τις διαθέσεις της και πλέον απέχει μία ακόμη νίκη από την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό στο Champions League απέναντι στη Σαντ Αντρέου, η πρωταθλήτρια Ελλάδας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον ΑΝΟΓ. Με εντυπωσιακή άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, η Βουλιαγμένη προηγήθηκε 8-0 στα πρώτα 13 λεπτά, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις της νίκης.

Η Γλυφάδα πέτυχε το πρώτο της γκολ λίγο πριν το τέλος του δεύτερου οκταλέπτου, όμως το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 9-2 υπέρ των γηπεδούχων. Στο δεύτερο μέρος η Βουλιαγμένη διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, συνέχισε να πιέζει αμυντικά και έφτασε άνετα στο τελικό 14-6.

Ο δεύτερος αγώνας της σειράς είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 14:00, στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας. Στον άλλο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός έκανε επίσης το 1-0 απέναντι στον Εθνικό Πειραιά.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 4-2, 3-1, 2-3.