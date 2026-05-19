Εκτός ΟΑΚΑ και από Πέμπτη ξανά στις προπονήσεις ο Παναθηναϊκός

Τριήμερο ρεπό μετά την Μύκονο έδωσε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες προκειμένου να αποφορτιστούν. Γυρίζουν στις προπονήσεις την Πέμπτη (21/5), σε άλλο γήπεδο ως τη Δευτέρα (25/5) λόγω Final Four.

Ο Παναθηναϊκός Aktor μετά τον αποκλεισμό στη Βαλένθια επέστρεψε στην Ελλάδα και έκανε με συνοπτικές διαδικασίες το 2-0 απέναντι στη Μύκονο για τα πλέι οφ της GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν υπογράμμισε μετά τον δεύτερο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος πως θα δώσει ρεπό στους παίκτες του, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στάθηκε στην ανάγκη του «πνευματικού reset» που χρειάζονται όλοι στο «τριφύλλι», μετά το reverse sweep από τη Βαλένθια, που θα τους στερήσει το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο της Euroleague στο Final Four της Αθήνας.

Πράγματι, λοιπόν, ο Τούρκος τεχνικός έδωσε τριήμερο ρεπό (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) και οι «πράσινοι» θα αρχίσουν την προετοιμασία τους για τα ημιτελικά της GBL κόντρα στον ΠΑΟΚ την Πέμπτη (21/5).

Σημειώνεται, πάντως, πως οι προπονήσεις την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνουν μακριά από το "T-Center", λόγω της διεξαγωγής του Final Four. Επομένως, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα... επιστρέψουν σε ρυθμούς δουλειάς την Πέμπτη (21/5) και στο «σπίτι» τους τη Δευτέρα (25/5), προτού υποδεχθούν τους «ασπρόμαυρους» για το Game 1 (28/5).

Από εκεί και πέρα, δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» σημείωσε πως ο κόουτς Αταμάν αποφάσισε να παραμείνει στη Μύκονο μετά το φινάλε του δεύτερου αγώνα και δεν επέστρεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το τριήμερο θα χρησιμοποιηθεί ως... αποφόρτιση από τους «πράσινους», λίγο πριν από την τελική ευθεία της σεζόν στην ελληνική λίγκα.