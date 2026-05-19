Κάρλικ Τζόουνς: «Ο Καλάθης κάνει πράγματα που δεν φαίνονται στα στατιστικά»

Ο Κάρλικ Τζόουνς σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Παρτίζαν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Νικ Καλάθη, σημειώνοντας ότι ο Έλληνας γκαρντ κάνει πράγματα που δεν φαίνονται στα στατιστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη με τον Ερυθρο: «Το πρώτο πράγμα που θα πω είναι ότι μια νίκη είναι νίκη, είτε είναι όμορφη, είτε κυρίαρχη, είτε κλειστή, μια νίκη είναι νίκη. Είμαστε ευγνώμονες για τη νίκη και που προηγηθήκαμε με 1-0. Παρόλα αυτά, πρέπει να βελτιωθούμε. Παίξαμε σωστά για περίπου 32 ή 34 λεπτά. Δεν θα έλεγα ότι ήμασταν τέλειοι, αλλά ήμασταν επικεντρωμένοι στις λεπτομέρειες και τηρήσαμε το πλάνο παιχνιδιού. Στα τελευταία λεπτά κάναμε πολλά λάθη, και δεν το κάναμε αυτό νωρίτερα στο παιχνίδι. Πρέπει να τελειώνουμε τα παιχνίδια με τον σωστό τρόπο. Όπως είπα, είμαι πάντα ευγνώμων όταν παίρνουμε το προβάδισμα σε μια σειρά αγώνων, αλλά πρέπει να κλείνουμε τα παιχνίδια καλύτερα».

Για το εκτός Game 2 κόντρα στον Ερυθρό: «Περιμένω μια τρελή ατμόσφαιρα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς. Το έχουμε ήδη περάσει αυτό και έχουμε παίξει εναντίον του Ερυθρού Αστέρα στο γήπεδό τους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μόνο εμείς εναντίον τους, να μείνουμε ενωμένοι και να πιστέψουμε ο ένας στον άλλον. Αν με ρωτάτε, επιλέγω εμάς εναντίον οποιουδήποτε.»

Για τον Νικ Καλάθη: «Είναι ο βετεράνος μας και δίνει το παράδειγμά του. Είναι επίσης ένας σημαντικός ηγέτης, και ο Νικ κάνει πολλά πράγματα που δεν φαίνονται στα στατιστικά. Η σκληρότητά του και το γεγονός ότι είναι ένας από τους πιο παλιούς παίκτες εκεί έξω, που βουτάει για μπάλες, πιέζει σε όλο το γήπεδο και όλα τα άλλα μας δίνουν ρυθμό. Αν μπορεί να το κάνει αυτός, γιατί να μην μπορούμε κι εμείς;.Ήταν απίστευτος, δημιουργούσε για τους συμπαίκτες του και τους έδινε εύκολα σουτ. Είναι πιθανώς ένας από τους καλύτερους generals στην Ευρώπη. Είναι ευλογία που τον έχουμε και ακολουθούμε την ηγεσία του»

Για το αν μιλάει με παίκτες του Ερυθρού: «Όχι, δεν επικοινωνώ πραγματικά μαζί τους και η αντιπαλότητα είναι απίστευτη. Πάντα λέω στους φίλους μου ότι οι λέξεις δεν μπορούν να την περιγράψουν σωστά. Πρέπει να είσαι εδώ και να νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο μου αρέσει να παίζω, είτε εντός είτε εκτός έδρας»