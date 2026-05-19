Ο Ντιμιτρόφ εκτός κυρίως ταμπλό μετά από 15 χρόνια!

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ηττήθηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Roland Garros και μετά από 15 ολόκληρα χρόνια έμεινε εκτός του κυρίως ταμπλό.

Ο 26χρονος Βούλγαρος ο οποίος είναι Νο170 του κόσμου γνώρισε την ήττα από τον Πορτογάλο (Νο117), Ζάιμε Φαρία με 3-6, 7-5, 7-6(10-6), παρά το γεγονός ότι ο Ντιμιτρόφ προηγήθηκε με 4-2 τόσο στο δεύτερο, όσο και στο τρίτο σετ!

Έτσι έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό μετά από 15 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2011, όταν και πήρε μέρος στην διοργάνωση για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Φαρία ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και προηγήθηκε με 3-1, αλλά ο Ντιμιτρόφ απάντησε με πέντε σερί games και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0.

Η πρόκριση κρίθηκε στο tie-break (των 10 πόντων), εκεί όπου ο Φαρία βρήκε δύο mini-break (5/2), με τον Ντιμιτρόφ να παίρνει πίσω το ένα από αυτά (5/3).

Όμως με ένα ακόμη mini-break ο Πορτογάλος τενίστας πανηγύρισε την πρόκριση, αφήνοντας τον Βούλγαρο εκτός κυρίως ταμπλό μετά από 15 χρόνια.