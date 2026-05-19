Παρών και ο Σιάο στη συνάντηση του Άρη Betsson με τη Euroleague

Την Πέμπτη 21 Μαΐου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση για την ΚΑΕ Άρης, καθώς η νέα ιδιοκτησία και διοίκηση της ομάδας θα έχει την πρώτη επίσημη επαφή της με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο

Η συνάντηση αυτή, όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με τα μέλη της «οικογένειάς» της, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις σχέσεις της λίγκας με τους συλλόγους.

Από πλευράς Άρη, παρών θα είναι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Αθήνα αποκλειστικά για αυτή τη συνάντηση, δείχνοντας την προσωπική βαρύτητα που δίνει στη σχέση με τη EuroLeague. Μαζί του θα βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Αγαπητός Διακογιάννης, καθώς και ο general manager, Νίκος Ζήσης, άτομα με κομβικό ρόλο στη νέα πορεία της ΚΑΕ.

Η συνάντηση θεωρείται καθαρά εθιμοτυπική, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ουσιαστική, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία για την παρουσίαση του νέου πλάνου της ΚΑΕ Άρης προς τη EuroLeague. Η νέα ιδιοκτησία επιθυμεί να δείξει ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και επαγγελματισμό την προοπτική επιστροφής του συλλόγου στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θέλοντας να οικοδομήσει μια στιβαρή σχέση εμπιστοσύνης με τους θεσμικούς φορείς της διοργάνωσης.

Παράλληλα, παρόμοιες συναντήσεις θα συνεχιστούν και με άλλες ομάδες που βρίσκονται στο οικοσύστημα της EuroLeague, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής προσέγγισης της διοίκησης της διοργάνωσης. Για τον Άρη, ωστόσο, η Πέμπτη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της παρουσίας του στη μπασκετική ευρωπαϊκή σκηνή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο περιεχόμενο όσο και στα αποτελέσματα αυτής της πρώτης επίσημης επαφής.