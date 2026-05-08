Ραντεβού κορυφής για τον Άρη Betsson με τη Euroleague

Συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του Άρη Betsson στα ευρωπαϊκά δρώμενα έχει προγραμματιστεί λίγες ημέρες πριν από το Final Four της EuroLeague (22-24/5), καθώς οι άνθρωποι της διοίκησης θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον CEO της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης και ο τζένεραλ μάνατζερ, Νίκος Ζήσης, θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, στις 20 Μαΐου, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και η επόμενη ημέρα των διοργανώσεων. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η συνεργασία του Άρη Betsson. με το Eurocup, διοργάνωση στην οποία συμμετέχει τα τελευταία τρία χρόνια η ομάδα, αλλά και η προοπτική μελλοντικής παρουσίας της στη Euroleague.

Οι άνθρωποι της διοργάνωσης βλέπουν με θετικό μάτι τη συνολική εικόνα του συλλόγου, εκτιμώντας τη διοικητική σταθερότητα, την οικονομική συνέπεια και τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί μετά τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ παράλληλα αφουγκράζεται το όραμα και τις φιλοδοξίες που έχουν γεννηθεί με την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο.

Παράλληλα, στην ατζέντα των δύο πλευρών βρίσκεται και το θέμα των τριετών αδειών συμμετοχής που εξετάζει η Euroleague για ομάδες του Eurocup . Ο Άρης συγκαταλέγεται μεταξύ των συλλόγων που θα μπορούσαν να μπουν στο συγκεκριμένο πλάνο και οι ιθύνοντες των «κιτρινόμαυρων» αναμένεται να αναλύσουν τα σχέδιά τους για το μέλλον και να εκφράσουν την επιθυμία που υπάρχει εντός του συλλόγου για συμμετοχή στη Euroleague μέσα στα επόμενα χρόνια.