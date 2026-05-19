Η μεγαλύτερη ευκαιρία του...

O Oλυμπιακός κατεβαίνει πάνοπλος και αποφασισμένος να πάρει αυτό που του αξίζει την φετινή χρονιά, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι έτοιμοι να αρπάξουν από τα… μαλλιά την μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουν μπροστά τους.

Λίγα 24ώρα απομένουν για το μεγάλο ραντεβού του Μαϊου και οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της φετινής σεζόν θα κοντραριστούν με στόχο την κορυφή του… βουνό που έχει θέση μόνο για μια.

Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού επικρατεί ηρεμία. Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν δίχως προβλήματα την προετοιμασία τους για το Final-4, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του και το κλίμα μεταξύ των Πειραιωτών να βρίσκεται σε εξαιρετικά επίπεδα.

Ο Sports Director της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Χρήστος Μπαφές σε δηλώσεις του στην Νοva στάθηκε στο κλίμα που επικρατεί στις τελευταίες προπονήσεις και στην πίεση που δεν υπάρχει στους παίκτες, κάτι που αποτυπώθηκε και στα play-offs με αντίπαλο την Μονακό.

Σίγουρα η ευκολία με την οποία ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final-4 έφερε εφορία στο στρατόπεδο των Πειραιωτών, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας κρατάει όλους τους παίκτες σε εγρήγορση, ενώ όπως δήλωσε μετά τη νίκη στο Game 2 των play-off της GBL κόντρα στον Κολοσσό, η ρουτίνα και η προετοιμασία της ομάδας δεν αλλάζει ενόψει F4, καθώς όταν προσπαθείς να κάνεις διαφορετικά πράγματα σε βγάζει από αυτό που έχεις συνηθίσει να κάνεις όλη την σεζόν.

Είχαμε γράψει μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού επί των Μονεγάσκων, ότι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το αυτονόητο κόντρα στους Γάλλους με τα χίλια προβλήματα και πλέον πηγαίνουν στο Telekom Center για να πάρουν αυτό που τους αξίζει.

Από τότε έχουν μεσολαβήσει δυο παιχνίδια με τον Κολοσσό για τα ελληνικά πλέι-οφ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ανοίγει το rotation δίνοντας ανάσες σε βασικούς πυλώνες του ρόστερ, με τον Βεζένκοφ να μην αγωνίζεται λεπτό και τους Φουρνιέ, Ουόκαπ και Μιλουτίνοφ να μη ταξιδεύουν στην Ρόδο για το Game 2.

Η μη παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final-4 δεν έχει δημιουργήσει καμία τάση επανάπαυσης στον σύλλογο, καθώς όπως δήλωσε και ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» δεν παίζει ρόλο το ποιος είναι ο αντίπαλος και τα μόνο που κοιτούν είναι ο ημιτελικός με την Φενέρμπαχτσε.

Όλοι στον οργανισμό γνωρίζουν πως μπροστά τους έχουν μια τεράστια πρόκληση. Αν μη τι άλλο για τον κόσμο των Πειραιωτών το να κατακτήσεις έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου είναι ένα «όνειρο», ωστόσο στον Ολυμπιακό προτιμούν να παραμείνουν προσγειωμένοι. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως η ομάδα του Λιμανιού έφτασε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην πηγή αλλά νερό δεν ήπιε, με ένα σύννεφο απογοήτευσης να απλώνεται πάνω από τον Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία να διώξει από το «σύννεφο». Με την παρουσία του κόσμου που αναμένεται να γεμίσει το ΟΑΚΑ, οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν να κάνουν αυτό που πράττουν όλη την χρονιά. Να παίξουν το μπάσκετ που τους έφερε στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας και να φτάσουν σε αυτό που αξίζουν όλη την χρονιά. Τώρα είναι η δικιά τους ώρα...