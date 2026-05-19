«Ο Λαπόρτα κάνει την τελευταία του προσπάθεια να κρατήσει τον Τσάβι Πασκουάλ»

Σύμφωνα με δημοσιεύατα ο πρόεδρος της Μπαρτσελόν, Ζοάν Λαπόρτα κάνει μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να κρατήσει τν Τσάβι Πασκουάλ στην Βαρκελώνη.

Ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Μπαρτσελόνα, με τις δυο πλευρές, όπως όλα δείχνουν να οδηγούνται σε διαζύγιο. Ο Ισπανός τεχνικός σύμφωνα με δημοσιεύματα ετοιμάζει βαλίτσες για Ντουμπάι, ωστόσο φαίνεται πως η υπόθεση δεν θεωρείται λήξαν.

Σύμφωνα με Iσπανικό δημοσίευμα ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα Ζοάν Λαπόρτα θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια να πείσει τον Πασκουάλ να παραμείνει κάτοικος Βαρκελώνης.

Σήμερα, ο Ένρικ Μάσιπ, μέλος της Αθλητικής Επιτροπής και δεξί χέρι του Λαπόρτα, συναντήθηκε με τον Πασκουάλ προκειμένου να του μεταφέρει τις προθέσεις του κλαμπ.

Πηγές από την πλευρά του προπονητή αναφέρουν πως η κίνηση του Λαπόρτα άργησε να έρθει και ο Πασκουάλ φέρεται να έχει ενημερώσει τον σύλλογο για την πρόθεσή του να πληρώσει τη ρήτρα αποχώρησης.