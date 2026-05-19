Χόρτον - Τάκερ: «Δεν υπάρχει γκαρντ που να μπορεί να φτάσει στο καλάθι όπως εγώ, νιώθω ότι έχω υπερδύναμη»

O Τάλεν Χόρτον-Τάκερ σε δηλώσεις του στο «Eurohoops» ενόψει του Final-4 της Αθήνας (22-24/05), στάθηκε στις επιθετικές του αρετές και στην... «υπερδύναμη» που έχει.

Η Φενέρμπαχτσε προετοιμάζεται για τον ημιτελικό του Final-4 απέναντι στον Ολυμπιακό (22/04, 18:00), στο «Telekom Center».

Στην «Media Day» που πραγματοποιήθηκε, ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ προχώρησε σε δηλώσεις στο «Eurohoops» και στάθηκε κυρίως στο επιθετικό του ταλέντο, και την ικανότητά του στις διεισδύσεις που κανείς άλλος γκαρντ στην Ευρώπη δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο, όπως ο ίδιος ανέφερε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χόρτον-Τάκερ:

«Η ικανότητά μου να μπαίνω στην ρακέτα. Ειλικρινά, νιώθω ότι δεν υπάρχει γκαρντ στην Euroleague που να μπορεί να φτάσει στην στεφάνη στο ίδιο επίπεδο με εμένα. Ταυτόχρονα, μπορώ να τελειώνω φάσεις και να δημιουργώ ευκαιρίες για τους άλλους. Γι' αυτό νιώθω ότι έχω μια υπερδύναμη. Είναι υπέροχο να έχω τέτοια ικανότητα».