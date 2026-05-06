Έκανε το αυτονόητο και πάει να πάρει αυτό που του αξίζει

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του κόντρα στην Μονακό των χιλίων προβλημάτων, δεν την άφησε ούτε μια στιγμή να σκεφτεί ότι υπάρχει ελπίδα να τον αφήσει εκτός Final-4 και πλέον πηγαίνει στο ΟΑΚΑ για να πάρει αυτό που του αξίζει.

Play-offs ήταν και πάνε για τον Ολυμπιακό και όπως φαίνεται αν ρωτήσεις κάποιον φίλο των «ερυθρολεύκων» μετά από χρόνια για την σειρά με την Μονακό θα θυμάται μόνο το τελικό σκορ. Αυτό που μένει δηλαδή…

Οι Πειραιώτες έπραξαν το αυτονόητο κόντρα στους Μονεγάσκους των πολλών προβλημάτων. Στο πρώτο παιχνίδι έδειξαν πανέτοιμοι για τα play-off, στο δεύτερο που πάντα κρύβει παγίδες έδειξαν ότι δεν χαμπαριάζουν και στο τρίτο απλά δεν άφησαν ούτε μισή ελπίδα στην ομάδα του Μαρκοϊσβίλι ότι μπορεί έστω να τους κοντράρει.

Κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός δεν σκότωσε κανένα θηρίο. Όλοι και στον οργανισμό των «ερυθρολεύκων» αλλά και στις τάξεις των οπαδών γνωρίζουν ότι έχουν περάσει και από πιο δύσκολα μονοπάτια όσον αφορά τα πλέι-οφ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απλά έκανε το καθήκον της. Ήταν σοβαρή από το πρώτο παιχνίδι και δεν αποσυντονίστηκε από την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα του Μόντε Κάρλο το τελευταίο διάστημα.

Όσον αφορά το Game 3 αγωνιστικά δεν έχεις να κρατήσεις πολλά πράγματα, γιατί ουσιαστικά το παιχνίδι κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Η ευστοχία του Ολυμπιακού από μακριά άλλαξε όλη την ροή του παιχνιδιού και όσο καλά και αν έπαιζε η Μονακό δύσκολα θα μπορούσε να κοντράρει τους Πειραιώτες σε αυτό τον ρυθμό.

Όπως συνηθίζουν όλη την χρονιά οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μοίρασαν την μπάλα εξαιρετικά, τα τρίποντα τους βοήθησαν να διώξουν το… μούδιασμα του κακού πρώτου δίλεπτου, ο Έλληνας τεχνικός άνοιξε το rotation χρησιμοποιώντας… σχεδόν όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του (μόνο ο Μόρις αγωνίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα) και… όλοι χαρούμενοι.

Πλέον ο Ολυμπιακός καλείται να πάει να πάρει αυτό που του αξίζει τα τελευταία χρόνια και κυρίως την φετινή χρονιά. Και το λέμε αυτό διότι οι Πειραιώτες την τρέχουσα σεζόν σάρωσαν όλες τις πρωτιές. Πρώτοι στην regular season, πρώτοι σε πόντους και ασίστ, έχοντας στο ρόστερ τους τον MVP και τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Πέρασαν με άνεση στο Final-4 και μένει ένα βήμα ακόμα.

Προφανώς και τίποτα δεν έχει κριθεί, καθώς οι παραπάνω πρωτιές δεν θα μείνουν και δεν θα τις θυμάται κανείς αν ο Ολυμπιακός δεν φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φτάσει τα τελευταία πέντε χρόνια στην πηγή αλλά νερό δεν έχουν πιεί. Σίγουρα αυτό που μένει στο τέλος της σεζόν είναι ο τίτλος, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην σταθεί στο μπάσκετ που έπαιξε καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και την σταθερότητα που επέδειξε.

Αυτή την στιγμή η εικόνα των Πειραιωτών στο παρκέ είναι πειστική. Όταν οι «ερυθρόλευκοι» πιάσουν το πικ της απόδοσης τους μοιάζουν ασταμάτητοι. Ωστόσο στο τέλος που… ξυρίζεται ο γαμπρός δεν μένει η ομάδα αλλά οι προσωπικότητες που έχει αυτή.

Τα Final-4 κρίνονται περισσότερο από τις προσωπικότητες που βγαίνουν στο παρκέ και λιγότερο από την τακτική. Αυτές καλείται να βγάλει ο Ολυμπιακός στο παρκέ του Telekom Center για να φτάσει σε αυτό που δικαιούται φέτος, σπάζοντας παράλληλα την κατάρα της πρώτης θέσης.