Πρώτο βήμα πρόκρισης για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στον Εθνικό στον πρώτο ημιτελικό της Waterpolo League Γυναικών, επικρατώντας με 20-9 στον Πειραιά και κάνοντας το 1-0 στη σειρά των πλέι-οφ.

Οι παίκτριες του Ολυμπιακού επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και πλέον χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να περάσουν στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 14:00, με τον Ολυμπιακό να θέλει ακόμη μία νίκη για να εξασφαλίσει θέση στους τελικούς της Water Polo League Γυναικών.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε νωρίς με 4-1, έχοντας εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Ο Εθνικός προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ και μείωσε σε 4-2 στο τέλος της πρώτης περιόδου, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στις γηπεδούχες.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμη και στα πέντε γκολ (8-3), πριν οι φιλοξενούμενες διαμορφώσουν το 8-4 του ημιχρόνου. Με όπλο την πίεση στην άμυνα και τις γρήγορες επιθέσεις, οι Πειραιώτισσες δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης.

Στην επανάληψη οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους. Με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Νίνου, που πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση σημειώνοντας επτά γκολ, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 13-6 στο τέλος της τρίτης περιόδου και ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Το τελευταίο οκτάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς ο Εθνικός δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων. Η διαφορά μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, με τον Ολυμπιακό να φτάνει άνετα στο τελικό 20-9 και να αποκτά προβάδισμα πρόκρισης.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 4-2, 5-2, 6-3

Ολυμπιακός (Γ. Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους, Σιούτη 1, Διρχαλίδου, Νίνου 7, Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Λαναρά

Εθνικός (Ο. Σαλάχας): Τζούρκα, Καραμπέτσου, Γαλανοπούλου 1, Οικονόμου, Μάμογλου 2, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα 1, Σταυρίδου, Κλαψιανού, Τσιούγκρη, Σπανδωνίδου, Μπέκρη, Καραγιάννη 1, Μούζη