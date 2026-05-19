Έκλεισε η πρόκριση για το Ευρωπαϊκό - Οι 19 «σίγουροι» της ελληνικής αποστολής

Με την αυλαία του 95ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος κολύμβησης στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε και η διαδικασία πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στο Παρίσι.

Συνολικά 20 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες εξασφάλισαν τα απαραίτητα κριτήρια συμμετοχής, αν και η Νόρα Δράκου δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» λόγω επέμβασης στον ώμο.

Έτσι, η ελληνική ομάδα αναμένεται να ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα με 19 κολυμβητές και κολυμβήτριες, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθούν ακόμη λίγα ονόματα για τις ανάγκες των ομαδικών αγωνισμάτων.

Από τις τελευταίες ημέρες του Πανελληνίου ξεχώρισαν δύο νέες προκρίσεις. Ο Ανδρέας Βαζαίος πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. ελεύθερο, αγωνιζόμενος με το Παλαιό Φάληρο στη σκυταλοδρομία 4Χ100μ., εξασφαλίζοντας παράλληλα την όγδοη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Παράλληλα, η Άννα-Αυγούστα Βλάχου εξασφάλισε για πρώτη φορά θέση σε μεγάλη διοργάνωση ανδρών/γυναικών, πετυχαίνοντας το απαιτούμενο όριο στα 50μ. πεταλούδα.

Η ΚΟΕ είχε θεσπίσει διαφορετικούς τρόπους πρόκρισης για τη διοργάνωση, όπως παρουσία σε τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, μετάλλια σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις νέων, επίτευξη ορίων αλλά και πανελλήνια ρεκόρ.

Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παρίσι βρίσκονται οι Απόστολος Χρήστου, Απόστολος Σίσκος, Άννα Ντουντουνάκη, Δημήτρης Μάρκος, Στέργιος Μπίλας και Απόστολος Παπαστάμος, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία νεαρών αθλητών που διακρίθηκαν στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται και η προσπάθεια πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 στη Βουδαπέστη. Στη λίστα όσων έχουν ήδη εξασφαλίσει τα υψηλά όρια της World Aquatics προστέθηκαν πρόσφατα ο Ανδρέας Βαζαίος και ο Απόστολος Παπαστάμος, ανεβάζοντας συνολικά τους προκριμένους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες σε εννέα.

Με βάση τα παραπάνω, δικαίωμα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου έχουν οι εξής:

- Συμμετοχή σε τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025:

1. Απόστολος Χρήστου (50μ. και 100μ. ύπτιο / επιπλέον όριο στα 200μ. ύπτιο)

2. Απόστολος Σίσκος (200μ. ύπτιο / επιπλέον όριο στα 200μ. πεταλούδα)

- Κατάκτηση μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Κ23 2025, σε αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Α/Γ:

3. Άρτεμις Βασιλάκη (800μ. και 1.500μ. ελεύθερο / επιπλέον όριο στα 400μ. ελεύθερο)

4. Γεωργία Δαμασιώτη (100μ. και 200μ. πεταλούδα / επιπλέον όριο στα 50μ. πεταλούδα)

5. Δανιήλ Γιουρτζίδης (200μ. μικτή ατομική / επιπλέον όριο στα 400μ. μικτή ατομική)

- Κατάκτηση μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό ή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων 2025:

6. Βαγγέλης Ντούμας (100μ. πρόσθιο / επιπλέον όριο στα 200μ. πρόσθιο)

7. Ιάσων Ρούτουλας (200μ. μικτή ατομική)

8. Βασίλης Κακουλάκης (1.500μ. ελεύθερο)

- Επίτευξη ορίων (από 27/7/2025 έως 18/5/2026):

9. Στέργιος Μπίλας (50μ. ελεύθερο και 50μ. πεταλούδα)

10. Δημήτρης Μάρκος (200μ. και 400μ. ελεύθερο)

11. Βαγγέλης Μακρυγιάννης (50μ. και 100μ. ύπτιο)

12. Άννα Ντουντουνάκη (50μ. και 100μ. πεταλούδα)

13. Νικόλ Παυλοπούλου (200μ. μικτή ατομική)

14. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (400μ. μικτή ατομική)

15. Απόστολος Παπαστάμος (200μ. και 400μ. μικτή ατομική)

16. Φίλιππος Ανδριαδάκης (50μ. ύπτιο)

17. Ανδρέας Βαζαίος (100μ. ελεύθερο)

18. Άννα-Αυγούστα Βλάχου (50μ. πεταλούδα)

- Πανελλήνιο ρεκόρ Α/Γ (από 1/1/2026 έως 18/5/2026):

19. Μάνια Τασάκου (100μ. πρόσθιο)