Δολοφονία στην Καλαμαριά: «Ήταν 50 λεπτά πεσμένος μπροστά από έναν κάδο - Τρία άτομα οι δράστες»

Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο νεαρός ήταν επί περίπου 50' λεπτά πεσμένος μπροστά από έναν κάδο, αφού δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι, επί της οδού Αργοναυτών, μέχρι να ειδοποιηθούν οι Αρχές και να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του δοθούν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα και τα όσα είπε στο thestival.gr «είδαμε εδώ πεσμένο το παιδί, ήταν αιμόφυρτο στον δρόμο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (σ.σ. οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει».

Ο νεαρός φίλος του ΠΑΟΚ εντοπίστηκε λίγο μετά τις 22:00 αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών, φέροντας χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη του.

Οι διασώστες παρέλαβαν τον 20χρονο σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Όπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ κατέληξε γύρω στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα.