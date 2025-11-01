Εγκαινιάστηκε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο παρουσία του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη

Κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο το οποίο φιλοξενεί 100.000 αντικείμενα από ιστορία επτά χιλιάδων χρόνων με κορυφαίο έκθεμα τους θησαυρούς από τον τάφο του Τουταγχαμών, που καταλαμβάνουν δύο από τις 14 αίθουσες του φαραωνικού κτίσματος.

Στη μεγαλοπρεπή τελετή των εγκαινίων δίνουν το «παρών» πολλοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έπειτα από 25 χρόνια εργασιών, το μεγάλο αιγυπτιακό μουσείο ανοίγει τις πύλες του. Είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο.

Τα εγκαίνια θα καλύψουν ζωντανά εκατοντάδες τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φαταχ Αλ Σίσι, με ανάρτηση του καλωσόρισε τους ηγέτες του κόσμου που θα παραβρεθούν στα εγκαίνια του μεγάλου αιγυπτιακού μουσείου.

Η μεγάλη κεντρική σκάλα (Grand Staircase) που οδηγεί προς τις αίθουσες, περιβάλλεται από αγάλματα φαραώ και θεών.

Ζωντανεύουν επτά χιλιετίες

Το μουσείο βρίσκεται λίγο έξω από το Κάιρο κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας. Έχει έκταση 470.000 τετραγωνικών μέτρων και θα φιλοξενεί περίπου 100.000 τεχνουργήματα, από τα οποία τα 15.000 θα εκτεθούν για πρώτη φορά και καλύπτουν επτά χιλιετίες της ιστορίας της χώρας.

Διαθέτει μια πανύψηλη τριγωνική γυάλινη πρόσοψη που μιμείται τις κοντινές πυραμίδες. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν 12 τεράστιες αίθουσες οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές εποχές: από την Προδυναστική περίοδο και το Παλαιό Βασίλειο, έως το Μέσο και το Νέο Βασίλειο και την ελληνιστική-ρωμαϊκή Αίγυπτο.

Η κατασκευή του μουσείου ξεκίνησε το 2005 οι εργασίες όμως καθυστέρησαν λόγω οικονομικών κρίσεων, της αραβικής άνοιξης, που οδήγησε στην ανατροπή του Μουμπάρακ, και λόγω άλλων περιφερειακών συγκρούσεων.

Το κόστος για την κατασκευή ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να προσελκύσει έως και 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, κάτι που θα ενισχύσει τον τουρισμό και την οικονομία της Αιγύπτου

Στα εγκαίνια του Μουσείου ο Πρωθυπουργός

Μεταξύ των ξένων ηγετών που προσκλήθηκαν στη Γκίζα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη μέρα στην Αίγυπτο, μετά την παρουσία του στη χθεσινή ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Σινά.

Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσουν οι αφίξεις των προσκεκλημένων ηγετών και των υπόλοιπων ξένων αντιπροσωπειών.

Πήγαινοντας προς την τελευταία φάση αυτής της πολύωρης γιορτής με τη διεθνή ακτινοβολία, περιμετρικά του περιβάλλοντός χώρου του μουσείου έχουν υψωθεί διαφορετικά λάβαρα αλλά και σημαίες άλλων χωρών.

Στον αντίποδα υπάρχει και το σκέλος των ισχυρότατων μέτρων ασφαλείας.

Ελεύθεροι σκοπευτές των αιγυπτιακών ένοπλων δυνάμεων είναι ακροβολισμένοι στα υπερυψωμένα σημεία πέριξ του μουσείου ενώ κατά μήκος των οδικών αρτηριών που οδηγούν στις εισόδους υπάρχουν μικτά περίπολα με την εθνική αστυνομία.

