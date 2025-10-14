«Η χειρότερη όλων των εποχών» – Έξαλλος ο Τραμπ με τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο του TIME

Μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, σημειώνοντας πως το περιοδικό έγραψε μια «σχετικά καλή ιστορία» για εκείνον, αλλά την «κατέστρεψε» επιλέγοντας μια «απαράδεκτη» φωτογραφία.
Ο Τραμπ επέκρινε συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται τα μαλλιά του στη φωτογραφία.
«Εξαφάνισαν» τα μαλλιά μου και μετά είχαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που έμοιαζε με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά, περίεργο!», έγραψε.
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος έρχεται σε σύγκρουση με το περιοδικό.
Τον Αύγουστο είχε επικρίνει το περιοδικό επειδή παρουσίασε τον Έλον Μασκ στο εξώφυλλό του, καθισμένο πίσω από το Resolute Desk στο Οβάλ Γραφείο.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα χλεύασε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα uniindia.com, την επικαιρότητα του περιοδικού, ρωτώντας: «Είναι ακόμη το περιοδικό Time σε λειτουργία; Δεν το ήξερα καν».
Η τελευταία διαμάχη έρχεται μετά την απεικόνιση του Αμερικανού προέδρου στο εξώφυλλο του περιοδικού για τον ρόλο που έπαιξε στην ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ και της Χαμάς για τη Γάζα.
