«Η χειρότερη όλων των εποχών» – Έξαλλος ο Τραμπ με τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο του TIME

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε αντιπαράθεση για μια ακόμα φορά με το περιοδικό Time, εξαιτίας της απεικόνισής του στο εξώφυλλο, που όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, είναι «η χειρότερη όλων των εποχών».

Μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, σημειώνοντας πως το περιοδικό έγραψε μια «σχετικά καλή ιστορία» για εκείνον, αλλά την «κατέστρεψε» επιλέγοντας μια «απαράδεκτη» φωτογραφία.

Ο Τραμπ επέκρινε συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται τα μαλλιά του στη φωτογραφία.

«Εξαφάνισαν» τα μαλλιά μου και μετά είχαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που έμοιαζε με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά, περίεργο!», έγραψε.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος έρχεται σε σύγκρουση με το περιοδικό.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Τον Αύγουστο είχε επικρίνει το περιοδικό επειδή παρουσίασε τον Έλον Μασκ στο εξώφυλλό του, καθισμένο πίσω από το Resolute Desk στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα χλεύασε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα uniindia.com, την επικαιρότητα του περιοδικού, ρωτώντας: «Είναι ακόμη το περιοδικό Time σε λειτουργία; Δεν το ήξερα καν».

Η τελευταία διαμάχη έρχεται μετά την απεικόνιση του Αμερικανού προέδρου στο εξώφυλλο του περιοδικού για τον ρόλο που έπαιξε στην ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ και της Χαμάς για τη Γάζα.

Πηγή: newsbeast.gr