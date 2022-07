Αντιπροσωπεία των παικτών της Μπαρτσελόνα άφησε για λίγο το χορτάρι και πάτησε παρκέ. Για την ακρίβεια, βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο των Μαϊάμι Χιτ, με «προπονητή» τον Βίκτορ Ολαντίπο.

Φεράν Τόρες, Πέδρι, Έρικ Γκαρσία ήταν ανάμεσα στους παίκτες που δοκίμασαν τις ικανότητές τους και στο μπάσκετ, ενώ συζήτησαν για αρκετά λεπτά με τον άσο της ομάδας από την Φλόριντα.

