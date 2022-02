Μπράτε, καλώς ήρθες στην Τούμπα!

Αυτό που ενώνει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον Μίγιατ Γκατσίνοβιτς είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα τους χωρίσει για 90 λεπτά στην Τούμπα στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

«Θα έχουμε για πάντα το Παρίσι», ήταν η θρυλική ατάκα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, στην «Καζμπλάνκα» που έμεινε αναλλοίωτη με το πέρασμα του χρόνου. Όπου κι αν πάμε, ότι κι αν κάνουμε, οι αναμνήσεις είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να μας πάρει.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με τον Μίγιατ Γκατσίνοβιτς θα τεθούν αντιμέτωποι στην Τούμπα στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, όμως οι δυο τους θα έχουν για πάντα… το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας για να τους θυμίζει την πιο ωραία ποδοσφαιρική τους ανάμνηση!

Το βράδυ που ένιωσαν βασιλιάδες του κόσμου, το βράδυ που ένιωσαν άτρωτοι, ανίκητοι, το βράδυ που έκαναν όνειρα πως τίποτα και κανείς δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην καριέρα τους.

Πριν όμως φτάσουν εκεί, είχαν διανύσει μία παράλληλη πορεία, δύο ετερώνυμοι πόλοι που τελικά με έναν παράδοξο τρόπο άρχικαν να έλκονται με έναν μαγικό τρόπο.

Παιδί του Νόβι Σαντ και του Βορρά ο ένας. Παιδί του Νις και του Νότου ο άλλος. Δύο παιδιά - θαύματα που γεννήθηκαν με ένα χρόνο διαφορά και με την εμφάνιση τους ταρακούνησαν τα νερά στο σέρβικο ποδόσφαιρο.

Δειλά - δειλά εμφανίστηκαν μαζί στο τέλος της σεζόν 2012-13. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν μόλις 16,5 όταν έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την ασπρόμαυρη φανέλα της Παρτίζαν τον Απρίλιο του 2013 απέναντι στην Νόβι Πόζαρ.

Μερικές ημέρες νωρίτερα στις 18 Μαρτίου του 2013, ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς έπαιρνε το βάπτισμα του πυρός με τα κόκκινα της Βοϊβόντινα στα τελευταία λεπτά ενός εύκολου 3-0 επί της Ντόνι Σρεμ.

Ήταν η πρώτη γεύση από αυτό που θα ακολουθούσε. Η έκρηξη τους την επόμενη σεζόν ήταν… μετεωρική. Δεν έγιναν απλώς το… talk of the town, αλλά το… talk of the country.

Ο Γκατσίνοβιτς ένας λεπτοκαμωμένος «τσόγλανος» με μαλλί καρφάκι και κάλτσες ανεβασμένες μέχρι τα… μπούτια ήταν σαν ένας μικρός Κριστιάνο για την ομάδα του Νόβι Σαντ.

Έγινε με μιας βασικός και οδήγησε την Βοϊβόντινα στην κατάκτηση του κυπέλλου Σερβίας (2013-14), με χάι-λάιτ τον αποκλεισμό του Ερυθρού Αστέρα μέσα στο Μαρακανά (1-3). Ο πρώτος τίτλος στην ιστορία του συλλόγου μετά τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, κι όλα αυτά στην σεζόν που η ομάδα του γιόρταζε το δικό της Ιωβηλάιο, τα 100 χρόνια ζωής.

Έγινε αρχηγός από τα 19 του, το περιβραχιόνιο τον απογείωσε. Τα 11 γκολ του στο πρωτάθλημα της σεζόν 2014-15 (πρώτος σκόρερ της Βοϊβόντινα) τον έστειλαν κατευθείαν στον μαγικό κόσμο της Bundesliga και την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης.

Το αντίπαλο δέος βρισκόταν αρκετά πιο νότια, στο Βελιγράδι. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έπαιρνε όλη την λεζάντα, στην σαφώς πιο λαοπρόβλητη Παρτίζαν. Σε ηλικία 17 ετών 7 μηνών και 18 ημερών γινόταν ο πιο νεαρός αρχηγός στην ιστορία των γκρόμπαρι, αλλά και ο νεαρότερος παίκτης που κάνει ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών.

Μέχρι να ενηλικιωθεί είχε ήδη δύο μετάλλια πρωταθλητή Σερβίας, είχε παίξει ομίλους Europa League και είχε ήδη διψήφιο αριθμό γκολ με την φανέλα της Παρτίζαν. Όχι και λίγα.

Το καλοκαίρι του 2015, όλοι άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι μεγάλο έρχεται για το ποδόσφαιρο της Σερβίας. Η γενιά που δύο χρόνια νωρίτερα είχε κατακτήσει το Euro-19 (με τον Γκατσίνοβιτς στην αποστολή) ήταν δύο χρόνια ωριμότερη, έχοντας ενισχυθεί με παίκτες που είχαν εμφανιστεί στο προσκήνιο, όπως ο Ζίβκοβιτς, ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο Σάπονιτς.

Μία πραγματική dream team με παίκτες όπως οι Ράικοβιτς, Μαξίμοβιτς, Γκρούιτς, ο Βέλκοβιτς, αλλά και ο τότε αμυντικός μέσος του Ολυμπιακού, Σάσα Ζντιέλαρ.

Στα γήπεδα της Νέας Ζηλανδίας και το Παγκόσμιο Νέων του 2015, η Σερβία πήγε all the way. Απέκλεισε διαδοχικά στα νοκ-άουτ Ουγγαρία, Η.Π.Α., Μάλι κέρδισε στην παράταση την Βραζιλία με 2-1 και αυτό που ακολούθησε στην επιστροφή της αποστολής στο Βελιγράδι δεν είχε προηγούμενο, αφού ήταν ο πρώτος παγκόσμιος τίτλος σε οποιοδήποτε ηλικιακό γκρουπ στο ποδόσφαιρο για τους πλάβι.

Στα γήπεδα της Νέας Ζηλανδίας, όπου ο Ζίβκοβιτς μπήκε στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης γεννήθηκε μία δυνατή φιλία που κρατάει μέχρι και σήμερα. Μπαλαδόροι και δύο, ταίριαξαν με την μία. Αυτοκόλλητοι στις προπονήσεις, στους πανηγυρισμούς, στα αστεία.

Πρώτος μετανάστευσε ο Γκατσίνοβιτς το καλοκαίρι του 2015, ένα χρόνο αργότερα ο Ζίβκοβιτς έφυγε για την Πορτογαλία και την Μπενφίκα, ως μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ιστορία των «αετών». Ούτε κι εκεί χάθηκαν, συχνά - πυκνά ο ένας πήγαινε στην πόλη του άλλου για να ξεσκάσει.

Οι καριέρες τους πήραν περίεργη τροπή. Ο Ζίβκοβιτς που θεωρούνταν το generational talent είχε βαλτώσει στην Μπενφίκα, την ώρα που ο πιο δουλευταράς Γκατσίνοβιτς για μία τετραετία πήρε σπίτι του την φανέλα του βασικού στην Αϊντραχτ.

Συνήθως ήταν μαζί και στις κλήσεις του Μλάντεν Κρστάιτς στην Εθνική, μέχρι που στο κρίσιμο ματς με την Λιθουανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 έγινε το μπαμ.

Τα αποδυτήρια ήταν φανερό ότι ήταν χωρισμένα ανάμεσα σε «παλιούς» και «νέους». Ανάμεσα στην γενιά που έφευγε και την γενιά του 2015 που ήταν έτοιμη να αναλάβει την σκυτάλη.

Στο ημίχρονο του ματς με την Λιθουανία, ο κόουτς είπε στον Γκατσίνοβιτς ότι δεν θα βγει στο γήπεδο στην επανάληψη, θα ήταν η πρώτη αλλαγή. Ο θερμόαιμος Σέρβος αντέδρασε, ένιωσε ότι έπαιζε αρκετά καλά. Αντιμίλησε στον προπονητή του, μέχρι που ο αρχηγός Κόλαροφ σηκώθηκε και πήρε τον λόγο: «Ποιος είσαι εσύ; Τι τρόπαια έχεις κερδίσει στην καριέρα σου για να μην δέχεσαι να γίνεις αλλαγή»;

Τα αποδυτήρια έγιναν… μύλος. Η Σερβία προκρίθηκε στην τελική φάση, όμως ο Γκατσίνοβιτς παρότι ήταν στην προεπιλογή της αποστολής, κόπηκε για… τεχνικούς λόγους, επειδή δεν ταίριαζε στο σύστημα, όπως δικαιολογήθηκε ο εθνικός εκλέκτορας. Μαζί του κόπηκε και ο έτερος αντάρτης, Λούκα Μιλιβόγεβιτς, τα αποδυτήρια είχαν δηλητηριαστεί εντελώς.

Με μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, ο Γκατσίνοβιτς παραδέχθηκε ότι αντέδρασε άσχημα στην αλλαγή, αλλά ούτε χτύπησε, ούτε γρονθοκόπησε κάποιον, όπως γράφτηκε. Είπε ότι ήταν πράγματα που κρατούσε μαζεμένα πολύ καιρό μέσα του και ευχήθηκε αυτός να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μέσα στην Εθνική. Κλείνοντας, έγραψε με νόημα: «ο χρόνος θα δείξει τι είναι ο καθένας».

Ένα από τα πολλά επώνυμα like αθλητών πoυ πήρε η ανάρτηση ήταν και του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Στήριξη στον φίλο του στα δύσκολα με ένα like που κατέταξε τον νυν παίκτη του ΠΑΟΚ στο… αντίπαλο στρατόπεδο. Ένα βαρύ like που ακόμα και σήμερα δεν ξεχνάει ο μέσος του Παναθηναϊκού.

Τα είπαν φευγαλέα σε μία αναμέτρηση της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης με την Μπενφίκα για το Europa League της σεζόν 2018-19, όμως ο Ζίβκοβιτς ήταν τότε πολύ στα… down του.

Αυτή τη φορά είναι αλλιώς. Ο Αντριγια είναι το υπερόπλο του ΠΑΟΚ, ο ηγέτης, ο μπροστάρης του. Ο Γκατσίνοβιτς είναι αυτός που έρχεται για να ανεβάσει επίπεδο το τριφύλλι, αυτός που έρχεται για να ξεκολλήσει το κάρο από την λάσπη, αυτός που έρχεται να κάνει την διαφορά.

Το ντεμπούτο του θα γίνει στην Τούμπα, στο σπιτικό του φιλαράκου του. «Μπράτε καλώς ήρθες στην Τούμπα» θα είναι λογικά τα πρώτα λόγια του οικοδεσπότη απέναντι σε έναν τύπο με τον οποίο τους ενώνουν πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να τους χωρίζουν για 90 λεπτά το απόγευμα της Κυριακής.