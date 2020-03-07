LIVE LIVE 07-03-2020 16:00 GENOA CFC 0 0 <% getScoreHome(697202) %> <% getScoreAway(697202) %> PARMA F.C. Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Genoa CFC - Parma F.C. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SERIE A Πεντάρα η Πάρμα με χατ-τρικ του Κορνέλιους 20-10-2019 21:22 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE PARMA F.C. 0 <% getScoreHome(647474) %> GENOA CFC 0 <% getScoreAway(647474) %> SERIE A Πολύτιμες ισοπαλίες για Πάρμα και ΣΠΑΛ 28-04-2019 18:14 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Κούτσα… Κούτσκα η Πάρμα νίκησε την Τζένοα 09-03-2019 20:57 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Πέρασε σαν... σίφουνας από την Γένοβα η Πάρμα 07-10-2018 15:32 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ