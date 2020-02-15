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Bayer 04 Leverkusen
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Ουνιόν Βερολίνου - Μπάγερ Λεβερκούζεν

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Θέλει Χαβέρτς ο Κλοπ, έχει εναλλακτική τον Κουτίνιο

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