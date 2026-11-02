Μία αποβολή ανά τρία παιχνίδια - Έκτη κόκκινη για τον ΠΑΟΚ

Έκτη αποβολή για τον ΠΑΟΚ στα πρώτα 19 παιχνίδια της σεζόν, με τον Δικέφαλο να στερείται τον Τζόντζο Κένι στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό!

Η αναμέτρηση απέναντι στους Αρκάδες αποδείχθηκε πιο δύσκολη απ' όσο ενδεχομένως περίμενε ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος ξεκίνησε καλά, στη συνέχεια οπισθοχώρησε, αγχώθηκε, αλλά εν τέλει βρήκε τον τρόπο για το πολύτιμο τρίποντο. Το ματς κόντρα στον Αστέρα AKTOR άφησε όμως άλλες απώλειες, καθώς οι Θεσσαλονικείς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Τζόντζο Κένι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Κένι αποβλήθηκε στο 63ο λεπτό (σ.σ. δεν υπάρχει η πρώτη κίτρινη που βλέπει ο Άγγλος μπακ με χαρακτηριστική ευκολία) και θα λείψει για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Στη μεγάλη εικόνα, ο ΠΑΟΚ έφτασε αισίως τις έξι αποβολές σε μόλις 19 παιχνίδια.

Μία κόκκινη ανά τρία παιχνίδια

Συνολικά 19 παιχνίδια έχει δώσει ο ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν: εννέα στη Super League, τρία στο Κύπελλο και έξι στα καλοκαιρινά προκριματικά, μετρώντας πλέον έξι αποβολές. Μάλιστα, οι τρεις από τις έξι αποβολές σημειώθηκαν σε εντός έδρας αναμετρήσεις. Απέναντι στον ΟΦΗ στην Τούμπα αποβλήθηκε ο Γκρεγκ Τέιλορ, ενώ κόντρα στην Καλαμάτα ο Αντώνης Τσιφτσής αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από άστοχη έξοδο.

Χαρακτηριστικό είναι πως τις τελευταίες έξι σεζόν, μόνο τη χρονιά 2022-23 οι παίκτες του Δικεφάλου είχαν αντικρίσει τον ίδιο αριθμό αποβολών, νούμερο όμως που αντιστοιχεί σε όλη τη σεζόν και όχι απλά το διάστημα Αύγουστος-Νοέμβριος.

Και τώρα ποιος;

Ο Αλέσιο Λίσι ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το ποιος ποδοσφαιριστής θα αντικαταστήσει τον Κένι στο Φάληρο και στο ματς με τον Ολυμπιακό, με τον Ιταλό τεχνικό να μην ανοίγει τα χαρτιά του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως:

«Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει ο Ελουστόντο, ο Γιάκιτς, υπάρχει ο Τέιλορ και υπάρχει και μια εκδοχή ακόμη αλλά την κρατάω για τον εαυτό μου. Αυτός που θα παίξει έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη μας και είμαι σίγουρος πως θα παίξει πολύ καλά».

