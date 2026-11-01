Αυτή τη φορά τα έβαλε και με τους Ολυμπιακούς…

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέπληξε με τρόπο τους φιλάθλους της ομάδας του, γιατί δεν πηγαίνουν στο γήπεδο, τη στιγμή που γίνεται μπόλικη κουβέντα για τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ παράλληλα είπε και μια μεγάλη αλήθεια…

Νικήσει ή χάσει ο Ολυμπιακός, ο Γιώργος Μπαρτζώκας με κάποιον πρέπει να τα βάλει. Στο 95% των περιπτώσεων, είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη φορά δεν βρήκε αφορμή για να το κάνει, μετά το παιχνίδι με την Αρμάνι. Έτσι τα έβαλε με τους Ολυμπιακούς. Αυτούς που του φωνάζουν «Γιώργο ψυχάρα Ολυμπιακάρα», αυτούς που φορούν μπλουζάκια αποθέωσης των ντροπιαστικών του ενεργειών, εκείνους που γίνονται ασπίδα προστασίας στις εκρήξεις του οι οποίες δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. Όπως το περυσινό σκηνικό στο Ντουμπάι.

«Ταΐζει» τον οπαδισμό και την έχθρα, είναι μέρος της και πλέον έχει φτάσει σε τέτοιο ανεξέλεγκτο σημείο που δεν μπορεί να μαζευτεί. Αυτή τη φορά λοιπόν, τα έβαλε με Ολυμπιακούς. Το έχει ξανακάνει πριν 1,5 χρόνο περίπου, όταν ανέβηκε σε κάγκελα για να βρίσει οπαδό του Ολυμπιακού που του άσκησε κριτική με έντονο τρόπο. Εκείνος, όμως, ήταν ένας.

Τώρα έβαλε απέναντι το σύνολο των Ολυμπιακών. Αιτία το γεγονός πως δεν γέμισε – ξανά – το κλειστό στα Λιόσια. Τρίτο ματς εντός έδρας και πάλι δεν έγινε sold out σε ένα γήπεδο μικρότερο από το παλιό ΣΕΦ. Με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης και με καλά αποτελέσματα φέτος.

Ο Μπαρτζώκας είπε μεταξύ άλλων: «Καταλαβαίνουμε ότι τα Λιόσια δεν είναι Πειραιάς, είναι μακριά. Αλλά θεωρούμε ότι η ομάδα μας αξίζει να έχει μεγαλύτερη υποστήριξη από τους φιλάθλους, τους χρειαζόμαστε, είναι σημαντικό. Πέρυσι όλοι πανηγυρίζαμε μαζί, ξέρετε την τεράστια δυναμική του κόσμου. Ελπίζω φέτος να μην είμαστε κακομαθημένοι ότι η ομάδα θα πάει καλά».

Πρώτα απ’ όλα η ατάκα «τα Λιόσια δεν είναι Πειραιάς, είναι μακριά», πάει κόντρα σε αυτό που λένε οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί πως «παντού είναι Πειραιάς».

Ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, το σύμβολο της Ολυμπιακοφροσύνης όπως το όρισε ο ίδιος ο κόσμος του συλλόγου, οριοθέτησε τον Πειραιά ως μοναδική τοποθεσία προσέγγισης υποστηρικτών του ΟΣΦΠ. Θα μπορούσε κι αυτό να γίνει ένα Πασχαλινό αυγό μετά το «Ακούς βαζέλα» να υπάρχει και το «τα Λιόσια δεν είναι Πειραιάς, είναι μακριά». Στα πιο σοβαρά τώρα.

Αν ο Ολυμπιακός αξίζει να έχει μεγαλύτερη συμπαράσταση, συνήθως το κρίνει ο κόσμος. Αυτός που μέχρι τώρα δεν συμφωνεί. Δεν έρχεται στο γήπεδο. Το γιατί ας το απαντήσουν εκείνοι, δεν είναι δουλειά του Μπαρτζώκα να το κρίνει. Θα μπορούσε με μεγαλύτερη ευγένεια να ζητήσει από τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα του. Το να… βάζει χέρι σε επιλογές ανθρώπων, ακούγεται κάπως. Ειδικά σε μια εποχή όπου κατά γενική ομολογία οι τιμές των μπασκετικών εισιτηρίων είναι υψηλές. Ισχύει και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και παντού σχεδόν.

Λογικό να συμβαίνει αυτό όταν μιλάμε για τέτοια μπάτζετ, ή στην περίπτωση των «πράσινων» όταν έχουν και τέτοιο γήπεδο. Οι «ερυθρόλευκοι» από την άλλη, προσφέρουν ένα γήπεδο στα Λιόσια που είναι μακριά όπως είπε ο ίδιος ο Μπαρτζώκας. Το «κακομαθημένοι» ίσως έπρεπε πρώτα να ειπωθεί στον καθρέφτη. Ειδικά από έναν άνθρωπο αριστερής ιδεολογίας, ο οποίος… βάζει χέρι στον κόσμο γιατί δεν πληρώνει εισιτήριο να πάει στο γήπεδο.

Παράλληλα, ας σκεφτεί ο ίδιος ο Μπαρτζώκας και συνολικά ο οργανισμός του Ολυμπιακού, ποιος «κακόμαθε» τον κόσμο. Όταν το μεγαλύτερο κίνητρο που του παρέχουν εδώ και πολλά χρόνια, είναι η έχθρα, η αντιπαλότητα, η τοξικότητα, ο κακός Γιαννακόπουλος – όσοι πήγαν στο γήπεδο πάλι αυτόν έβριζαν σταθερά – γιατί να σηκωθεί απ’ το σπίτι του στον Πειραιά να πάει στα Λιόσια;

Ο καθένας λέει αυτό που θέλει. Θα κρίνεται γι’ αυτό όμως. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τους οπαδούς σχεδόν όλων των ομάδων της Ελλάδας, ήρθε η ώρα να τα βάλει και με τους Ολυμπιακούς τους ίδιους. Να δούμε τι επιφυλάσσει η συνέχεια…