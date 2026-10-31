Ο Μπόγρης εξήγησε πως ο Προμηθέσς έφτιαξε το χάντικαπ στην ήττα από την Γκραν Κανάρια!

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Ο Γιώργος Μπόγρης στην διαδικτυακή εκπομπή που φιλοξενείται από τους Betarades, ανέλυσε με video πώς ο Προμηθέας... έφτιαξε την διαφορά σε αναμέτρηση με την Gran Canaria για το EuroCup.

Ο πολύπειρος σέντερ, ανέφερε ότι με το σκορ στο 96-83 υπέρ των Ισπανών και με 20'' να απομένουν στο χρονόμετρο, οι παίκτες της Γκραν Κανάρια δεν είχαν διάθεση να εκδηλώσουν την τελευταία επίθεση.

Ο πάγκος του Προμηθέα, ωστόσο, έδωσε εντολή στον Λευτέρη Μαντζούκα να κάνει φάουλ, με τους διαιτητές αρχικά να μην το σφυρίζουν, όμως με την... τρίτη προσπάθεια δόθηκε τελικά το φάουλ!

O Μπόγρης εξήγησε τις κινήσεις των χεριών που έγιναν από τον πάγκο του Προμηθέα, προκειμένου να γίνει το φάουλ και να... φτιαχτεί η διαφορά στο τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Δείτε στο 2:56:30 του παρακάτω video το σχετικό απόσπασμα: