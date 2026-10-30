Ο Λιόλιος εξασφάλισε φοροαπαλλαγή 1,247 εκατ ευρώ για τα Coffee Island!

Μια σημαντική ελάφρυνση μέσω του αναπτυξιακού νόμου είχε εξασφαλίσει ο Βαγγέλης Λιόλιος για την εταιρεία του, αλλά και χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με την εφημερίδα «DEALnews».

Ευκαιρίες να γλιτώνει φόρους έψαχνε ο Βαγγέλης Λιόλιος και είχε εξασφαλίσει 1,247 εκατ. ευρώ φοροαπαλλαγή στην εταιρεία του. Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της εφημερίδας «DEALnews», δύο σημαντικές ενισχύσεις είχαν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια για την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την αλυσίδα Coffee Island, την οποία ίδρυσε ο κατηγορούμενος για το Basket-gate Βαγγέλης Λιόλιος.

Πρόκειται για τη ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η «DEALnews», εμφανίζεται ως δικαιούχος εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης 59.782,28 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ξεχωριστά, φορολογικής απαλλαγής ύψους 1.247.120,21 ευρώ, βάσει του αναπτυξιακού νόμου.

Η ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. είναι η εταιρεία η οποία, σύμφωνα με τους επίσημους όρους χρήσης της Coffee Island, λειτουργεί τον ιστότοπο της αλυσίδας. Ο ΑΦΜ της είναι ο ίδιος που αναγράφεται στις επίσημες καταχωρίσεις των δύο ενισχύσεων, επιτρέποντας την ασφαλή ταυτοποίηση της δικαιούχου επιχείρησης.

Η πρώτη ενίσχυση καταγράφεται στην απόφαση Α22/219/2025 της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. (ΤΕΕ). Το έγγραφο αφορά το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων. Στον πίνακα των 759 δικαιούχων, η εγγραφή με αύξοντα αριθμό 704 αναφέρει την αίτηση ΕΕ-4209, την επωνυμία «ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε.» και εγκεκριμένη δημόσια χρηματοδότηση 59,782,28 ευρώ. Η απόφαση ελήφθη στις 10 Ιουνίου του 2025 και αφορά τη μεταφορά συνολικού ποσού 56,799 ευρώ σε ειδικούς δεσμευμένους καταπιστευτικούς λογαριασμούς (escrow accounts) των δικαιούχων.

Η δεύτερη οικονομική ενίσχυση αφορά πολύ μεγαλύτερο μέγεθος και συνδέεται με επένδυση στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Αχαΐα Συγκεκριμένα, στις 26 Οκτωβρίου του 2021 εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, στο καθεστώς της γενικής επιχειρηματικότητας. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανήλθε σε 2.771.378,24 ευρώ, με την εγκεκριμένη φορολογική απαλλαγή να φτάνει τα 1.247.120,21 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 45% του ενισχυόμενου κόστους.

Το επενδυτικό σχέδιο αφορούσε την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και την ψηφιακή αναβάθμιση του εργοστασίου της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Στην ίδια απόφαση προβλεπόταν η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης που αντιστοιχούν σε οκτώ ετήσιες μονάδες εργασίας. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 4 Νοεμβρίου του 2021 και φέρει την υπογραφή του τότε αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας Φωκίωνα Ζαΐμη.

