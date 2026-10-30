Νέος προπονητής στον Κόροιβο ο Λεβεντούρης

Μετά από περισσότερα από 15 χρόνια στην ομάδα, ο Γιώργος Λεβεντούρης είναι πλέον ο νέος head coach του Κόροιβου.

Μετά το άσχημο ξεκίνημα (1-4) και την λύση της συνεργασίας με τον Γιάννη Μάνο, ο Κόροιβος ανέθεσε την τεχνική ηγεσία στον «δικό του» Γιώργο Λεβεντούρη. Ο Λεβεντούρης είχε διατελέσει βοηθός προπονητή στο πλευρό των Δελέγκου, Λιόγα, Μιχελάκου, Γιαπλέ και Μάνου.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Head Coach από τον Γιώργο Λεβεντούρη.



Ο Γιώργος είναι δικό μας παιδί και υπηρετεί τον σύλλογο για περισσότερα από 15 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει σημαντικά στην ομάδα, έχοντας διατελέσει βοηθός προπονητή στο πλευρό των Δελέγκου, Λιόγα, Μιχελάκου, Γιαπλέ και Μάνου.



Η ανάληψη της θέσης του Head Coach αποτελεί μια απόφαση που δικαιωματικά αναγνωρίζει την πολυετή παρουσία και την προσφορά του στον Κόροιβο.



Όλος ο αθλητικός οργανισμός του Κοροίβου θα βρίσκεται στο πλευρό του και θα τον στηρίξει σε αυτή τη νέα προσπάθεια.



Γιώργο, καλή επιτυχία!».