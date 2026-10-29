Νίστρουπ: Έβγαλε συμπεράσματα και μάλλον δεν είναι καλά...

Πολύ σημαντικό παιχνίδι χθες με τον Άρη, ματς από αυτά που κάνουν έναν προπονητή σοφότερο. Σαφώς, όχι για το αποτέλεσμα αλλά για την αγωνιστική ικανότητα των ποδοσφαιριστών του που βρίσκονται στο roatation. Γράφει ο Γιώργος Ζουρντός.

Μαντέψτε, τα πράγματα δεν είναι καλά και δικαιώνεται απόλυτα ο coach Νίστρουπ για το μικρό rotation που διατηρεί. Δεν μπορεί να κάνει κι’ αλλιώς...

Του αρέσει το μεγάλο roatation

Ματς σαν το χθεσινό με τον Άρη, είναι εξαιρετικά σημαντικά για έναν προπονητή. Ο coach του Παναθηναϊκού χρησιμοποίησε την χθεσινή αναμέτρηση για να ξεκουράσει τους βασικούς του παίκτες εν όψει του σπουδαίου ματς με την ΑΕΚ και ταυτόχρονα να αξιολογήσει την κατάσταση των αθλητών του. Έδωσε ευκαιρία σε όλους τους ποδοσφαιριστές του, όπως έχει κάνει σποραδικά μέσα στη σεζόν.

Στην Κοπενχάγη, ο Νίστρουπ δούλευε με μεγάλο roatation. Δεν υπάρχει ματς που να μην είχε κάνει 3-4 αλλαγές το λιγότερο από παιχνίδι σε παιχνίδι. Στον Παναθηναϊκό πηγαίνει κόντρα στα θέλω του και διατηρεί ελάχιστες αλλαγές, πλέον όμως υπάρχει ξεκάθαρος λόγος.

Ο Παναθηναϊκός εχθές μπορεί να πήρε την νίκη, πιστέψτε με όμως πως ο Νίστρουπ μόνο χαρούμενος δεν θα είναι. Πήρε ακόμα μια φορά απόδειξη, πως μέχρι την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου πρέπει να συνεχίσει με μικρό rotation 13-14 παικτών, καθώς δεν υπάρχει νόημα να χρησιμοποιεί αθλητές που δεν μπορούν να βοηθήσουν.

Παρέλαβε καμένη γη

Είναι απίστευτο, οι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια και μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά τον Παναθηναϊκό, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Μόνο ο Καλάμπρια, o Κυριακόπουλος, ο Ντέσερς και ο Ταμπόρδα! Αν εξαιρέσεις αυτούς τους τέσσερις, Κοτσόλης και Νίστρουπ έπρεπε να φτιάξουν μια ομάδα από την αρχή. Ευτυχώς που πέρυσι τον Γενάρη αποκτήθηκαν οι Αντίνο και Τεττέη.

Η αλήθεια λοιπόν είναι πως στο επίπεδο του Παναθηναϊκού, ο προπονητής βρήκε 6-7 ποδοσφαιριστές και έπρεπε να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Φυσικά και σε μια μεταγραφική περίοδο δεν μπορούσαν να γίνουν όλα.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενίσχυση τον Γενάρη και το καλοκαίρι με σκοπό να φέρουν την ομάδα στα μέτρα τους και μετά, να προσθέτουν 3-4 αλλαγές από χρονιά σε χρονιά.

Φακούντο Πελίστρι

Για άλλη μια φορά πήρε την ευκαιρία του, όμως έδειξε πως δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά. Ξεκάθαρα, όταν βλέπεις τα χαρακτηριστικά του αθλητή, καταλαβαίνεις πως είναι σπάνια. Η ταχύτητά του και η ικανότητα του να ντριμπλάρει στο ανοιχτό γήπεδο, δίνει στους προπονητές του την αίσθηση πως είναι χρήσιμος.

Ταυτόχρονα, μπορεί να πρεσάρει, δεν είναι αδιάφορος. Αυτό το πακέτο που διαθέτει, σε κάνει να σκέφτεσαι πως αυτό το παιδί δεν γίνεται να το χάσεις χωρίς να το παλέψεις.

Ο Πελίστρι παίρνει ευκαιρίες, όμως δεν κάνει την διαφορά. Για να παίζεις στον Παναθηναϊκό, δεν χρειάζεται απλά να μην είσαι αρνητικός. Χρειάζεται να κάνεις και κάτι, ο Πελίστρι δεν το κάνει.

Αυτή τη στιγμή, το ρόστερ του Παναθηναϊκού διαθέτει δύο εξτρέμ και δύο “ψεύτικους” εξτρέμ, τον Ταμπόρδα και τον Γιάγκουσιτς. Είναι ξεκάθαρο πως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενίσχυση εκεί με έναν εξτρέμ να μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές και να βρεθεί λύση με τον Πελίστρι.

Πάλμερ - Μπράουν

Αυτή την στιγμή είναι τρίτος στην ιεραρχία στους στόπερ. Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν όμως παίζουν τα περισσότερα ματς και ας μη κρυβόμαστε, υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των δυο Ολλανδών και του τρίτου Πάλμερ.

Στο κλείσιμο της σεζόν, κοντά στο Πάσχα, ο Παναθηναϊκός θα παίζει κάθε τρείς - τέσσερις μέρες ντέρμπι που θα κρίνουν τίτλους, αγώνες δίχως αύριο! Δεν γίνεται να παίζουν όλα τα ματς οι Ολλανδοί, πρέπει να υπάρχει κάποιος κοντά στο επίπεδό τους.

Δε γίνεται να συμπληρώσει κάποιος κάρτες και να πρέπει να λείψει από ένα κρίσιμο ματς και να παίξεις με τον Πάλμερ, είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορείς να του έχεις εμπιστοσύνη.

Ο Κάτρης αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο, χρειάζεται χρόνο και σταδιακά ο προπονητής του του τον δίνει, όμως πρέπει να βρεθεί κάτι κοντά στους Ολλανδούς.

Πέδρο Τσιριβέγια

Εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη αναφορά. Αν δεν είχε τραυματιστεί στο κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου, μάλλον θα είχε αποχωρήσει. Προς το παρών λογίζεται ως τέταρτη - πέμπτη λύση και δικαίως.

Έχει μείνει αρκετά πίσω σε αθλητικότητα και είναι αρκετά ανασταλτικός παράγοντας για να μπορεί ο προπονητής του να τον υπολογίζει. Το επίπεδό του έχει πέσει αισθητά και αργά ή γρήγορα νομίζω πως δε θα βρίσκεται καν στο ρόστερ.

Τον Κοντούρη, ο Νίστρουπ προσπαθεί να τον βάζει ψηλότερα στο γήπεδο από την φυσική του θέση. Δουλεύει μαζί του με σκοπό να γίνει καλύτερος στις επαφές του με την μπάλα και στην τοποθέτηση στο γήπεδο μακριά από αυτήν. Μέχρι να τα βελτιώσει για να πάρει περισσότερο χρόνο, το βάρος πέφτει στους Καμαρά, Κάνγκουα και Λούζα.

Με τρία χαφ, χρονιά δεν βγαίνει. Ειδικά όσο ο Καμαρά δείχνει αστάθεια, η προσθήκη ενός χαφ τύπου Στάγκε, είναι επιτακτική για τον χειμώνα, όχι απαραίτητα παίκτη τέτοιου μεγέθους. Ο Πιοτρόφσκι της Ουντινέζε που είχε ακουστεί, θα ήταν ιδανική λύση, τέτοιου τύπου παίκτης, ψηλός, δυνατός, με ευχέρεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Αυτή η μεταγραφή είναι και η πιο επιτακτική. Πρέπει απαραίτητα να προστεθεί ένας ακόμα.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Ο Κροάτης ξέρει μπάλα, κανείς δε λέει το αντίθετο. Είναι project. Πρέπει να βοηθήσει άμεσα καθώς ο Παναθηναϊκός μετά τον τραυματισμό του Ουναΐ τον έχει μεγάλη ανάγκη καθώς δεν μπορεί να βγάλει όλα τα ματς ο Ταμπόρδα.

Μέχρι τον Ιανουάριο θα πάρει κι άλλες ευκαιρίες λογικά. Πρέπει να γίνει πιο επιδραστικός με περισσότερο σθένος και πρωτοβουλίες στο παιχνίδι του. Ο Παναθηναϊκός θέλει το πρωτάθλημα και το θέλει τώρα, ο Νίστρουπ δεν μπορεί να περιμένει αιώνια.

Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό, ο Γιάγκουσιτς σίγουρα δεν έχει πείσει τον προπονητή του και δικαίως, όμως η ανάγκη για λύσεις παραμένει.

Δίκαιος προπονητής

Ο Νίστρουπ αποδεικνύεται δίκαιος. Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έχουν τοποθετηθεί ιεραρχικά εκεί που τους αξίζει. Παίρνουν τον χρόνο που τους αναλογεί με βάση την προσφορά τους.

Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός τελικά έχει μικρό ρόστερ καθώς τι νόημα έχει σε αυτό να ανήκουν αθλητές που δεν μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά; Για να γίνει αυτό που πρέπει και να πάει ο Παναθηναϊκός ορθολογικά να διεκδικήσει τις πιθανότητές του στους στόχους του, θα χρειαστεί ενίσχυση.

Κεντρικός αμυντικός, κεντρικό χαφ και εξτρέμ, είναι τρείς προσθήκες που πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει τον Ιανουάριο.