Ο Ερυθρός Αστέρας έστησε πάρτι στο Βελιγράδι και διέλυσε την Μπάγερν με 103-73.

Η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο έκανε τα πάντα στο παρκέ, έφτασε για δεύτερη σερί φορά στη «διαβολοβδομάδα» σε 100άρα, με την εικόνα των Βαυαρών από την άλλη να είναι απογοητευτική. Έτσι ο Αστέρας πλέον σκαρφάλωσε στο 6-3, με την Μπάγερν να πέφτει στο 2-7.

Το παιχνίδι δεν αντέχει κριτικής, με τους Σέρβους να κάνουν ό,τι θέλουν στο παρκέ, να έχουν 15/34 τρίποντα (44,1%), 29 ασίστ για 7 λάθη και 9 κλεψίματα. Στις 7 οι τάπες.

Πρώτος σκόρερ για τον Αστέρα ήταν ο Τσίμα Μονέκε με 15 πόντους (3/4 διπ., 2/5 τριπ., 5 ριμπ., 5 ασ., 3 κλεψ.), με τους Τζόρνταν Νουόρα (2/4 τριπ.) και Τάισον Κάρτερ (4/6 τριπ.) να έχουν από 14. Στους 12 οι Κρίστιαν Κολόκο (4/5 διπ., 5 τάπες), όλους στο πρώτο ημίχρονο, και Σέμι Οτζελέγιε (4/6 διπ.).

Από το ναυάγιο της Μπάγερν διασώθηκαν οι Ντουέιν Ουάσινγκτον με 16 πόντους (2/7 διπ., 2/4 τριπ.), Μάιλς Νόρις με 14 (3/4 διπ., 6 ριμπ.) και Βλάντιμιρ Λούσιτς με 12 (3/4 διπ., 2/4 τριπ., 4 ριμπ.).

Στο προβάδισμα από νωρίς ο Αστέρας

Ο Αστέρας μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι με περισσότερη διάθεση κι έχοντας πρωταγωνιστή τον Κολόκο (4π.) προηγήθηκε με 7-3 στο 3', με την Μπάγερν όμως να απαντά άμεσα και με σερί 6-0 και το καλάθι και φάουλ του Νόρις πέρασε μπροστά με 7-9 το 4'. Κολόκο (6π., 2τάπες) και Μονέκε έκαναν στο 5' το 12-9, με τον Κράμερ στο 7' με σουτ από την περιφέρεια να πηγαίνει τους γηπεδούχους για πρώτη φορά στους 6 (17-11). Ο Γερμανός άσος στο 9' διαμόρφωσε το 19-11, με τον Ντα Σίλβα να μειώνει στο φινάλε του δεκαλέπτου σε 19-15.

Τρομερός Κολόκο και +17 για τους Σέρβους

Tίμαν και Χόλατζ στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου διαμόρφωσαν το 23-19 στο 12', όμως ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Αστέρα ήταν ο Κολόκο. Ο Καμερουνέζος σέντερ ήταν τρομερός και με 7 πόντους και 5 κοψίματα έφερε την ομάδα του Ναβάρο στο 27-19 στο 14'. Ο Κολόκο έκανε πάρτι και με κάρφωμα στο 15' πήγε τους γηπεδούχους για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (29-19), με τον Νουόρα στον αιφνιδιασμό να γράφει το 31-19. Ο Κολόκο (12π.) ήταν ασταμάτητος και στο 16' με καλάθι και φάουλ έκανε το 34-19, με τον Νουόρα με 2/2 βολές να διαμορφώνει το 36-19. Η Μπάγερν απάντησε με σερί 4-0 και τον Λούσιτς μείωσε σε 36-23 στο 17', με τους Μονέκε και Τζόουνς όμως να πηγαίνουν στον Αστέρα στο 19' στο +17 (46-29) και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 48-31.

Το τελείωσε νωρίς ο Αστέρας, ανήμπορη να αντιδράσει η Μπάγερν

Το τρίποντο του Νουόρα (11π.) με την έναρξη της τρίτης περιόδου έκανε το 51-31, με τον Κάρτερ με τον ίδιο τρόπο στο 22' να στέλνει τους γηπεδούχους για πρώτη φορά στο +21 (54-33). Η Μπάγερν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και να ρίξει κάπως τη διαφορά, μειώνοντας σε 61-44 στο 25' με τρίποντο, όμως ο Αστέρας ήταν εμφανώς ανώτερος και τον Μονέκε και το καλάθι και φάουλ του Οτζελέγιε στο 27' πήγε για πρώτη φορά στους 23 (68-45). Ο Μπάτλερ με σουτ από την περιφέρεια έκανε στο 28' το 73-49, με τον Οτζελέγιε στο 29' να διαμορφώνει το 77-51 και το δεκάλεπτο να κλείνει το 79-54.

Τρομεροί οι Σέρβοι, δεύτερη σερί 100άρα

Η τελευταία περίοδος ήταν τυπική διαδικασία και ένα ατελείωτο μαρτύριο για την Μπάγερν, με τον Κράμερ με τρίποντο να ανεβάζει τη διαφορά στους 28 (82-54). Ο Μπάτλερ στο 33' νέο σουτ από την περιφέρεια έγραψε το 88-59, με τον Νταβίντοβατς να διαμορφώνει στο 35' το 90-61. Επόμενο ενδιαφέρον στο ματς ήταν αν ο Αστέρας θα έφτανε για δεύτερη σερί αναμέτρηση τους 100 πόντους, με τον Μπάτλερ να έχει πάρει φωτιά και να κάνει στο 36' το 93-63, με τον Ουάσινγκτον και πάλι να γράφει το 93-69. Ο Κάρτερ με τρίποντο στο 39' διαμόρφωσε το 96-69, με τον Ντόμπριτς με κάρφωνα να κάνει το 98-69. Η 100άρα ήρθε δια χειρός Μότλεϊ (100-71), με το τελικό 103-73 να δίνει τη νίκη στον Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-31, 79-54, 103-73

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