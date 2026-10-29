Μεγάλη νίκη για τον Παναθλητικό που επιβλήθηκε της Μπροντ Να Σάβι με 79-63 κι έφτασε στην πρώτη του επικράτηση στο Eurocup και στην ευρωπαϊκή του παρουσία γενικότερα!

Σημαντική νίκη για την ομάδα του Γιώργου Βελτσίστα, που επικράτησε με +16 της κροατικής Μπροντ Να Σάβι και πήρε πλεονέκτημα στον δρόμο για την 3η θέση του ομίλου, που είναι πιθανό να την φέρει στην επόμενη φάση του Eurocup.

Πρώτη σκόρερ για τον Παναθλητικό ήταν η Εσμέρι Μαρτίνεθ με 18 πόντους, με την Αμάντα Ζαουί να προσθέτει άλλους 16, όσους και η Ναταλία Μαρτίσκοβα.

Από την πλευρά της Μπροντ να Σάβι, που έπαιξε με μόλις 6 παίκτριες -κι αυτό γιατί η πρωταγωνίστρια με 16 πόντους Ζάι Γκριν αποβλήθηκε με 5 φάουλ- στους 15 σταμάτησαν οι Λάιλα Φέλια και από 13 είχαν οι Άνα Βιργιόχε και Άνα Βοΐτουλεκ.

Ο Παναθλητικός μπήκε πολύ δυνατά και με 8-0 στο πρώτο δίλεπτο ανάγκασε τον Ρίμαρτσουκ σε τάιμ άουτ, όμως οι φιλοξενούμενες άμεσα αντέδρασαν με δικό τους επιμέρους 3-14, με το οποίο πήραν το προβάδισμα (11-14 στο 8′), για να λήξει η πρώτη περίοδος στην ισορροπία (15-15). Με τη Μαρτίνεζ και τη Ζάου κύριες εκφράστριες, και βοήθειες από Μιστίνοβα, Πράπα και Σύρρα, η ομάδα των Συκεών ήταν αποφασισμένη στη δεύτερη περίοδο και ο πλουραλισμός αυτός στην επίθεση, της πρόσφερε διψήφιο προβάδισμα στο ημίχρονο (39-29).

Οι παίκτριες του Γιώργου Βελτσίτσα συνέχισαν στον ίδιο εξαιρετικό ρυθμό στην τρίτη περίοδο, με την άμυνα σταθερά καλή και τη Μαρτίνεζ να σκοράρει κατά ριπάς με βοήθειες και από τη Μαρτίσκοβα, με συνέπεια να πάρουν διαφορά 17 πόντων στο τέλος του δεκαλέπτου (59-42). Η Μπροντ Να Σάβι, με τις Γκριν, Φέλια και Ρίμαρτσουκ, επιχείρησε να επιστρέψει και μείωσε σε μονοψήφιο νούμερο (70-61 στο 38′), όμως η βραδιά ανήκε στον Παναθλητικό, με τις Μιστίνοβα, Ζάου και Σύρρα να βάζουν το… θαυμαστικό για την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του συλλόγου με 79-63.

Ο επόμενος αγώνας του Παναθλητικού είναι την Τετάρτη (4/11, 20:15) ξανά στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο την Χάνθερμ.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 39-29, 59-42, 79-63

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