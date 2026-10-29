Ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι αποκαλύπτει για πρώτη φορά το παρασκήνιο της μεταγραφής Ουόκαπ

Ο Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα μίλησε για τις συνθήκες αποχώρησης του Τόμας Ουόκαπ από τον Ολυμπιακό, αποκαλύπτοντας πώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τη Ντουμπάι.

Το παρασκήνιο μιας από τις πιο πολυσυζητημένες μεταγραφές του καλοκαιριού αποκάλυψε ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Ντουμπάι, Αμπντουλά Αλ Ναμπούντα, ο οποίος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Τόμας Ουόκαπ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο ισχυρός άνδρας της Ντουμπάι, μιλώντας στους «EuroInsiders», έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της συμφωνίας, αποκαλύπτοντας πως η ομάδα του είχε ενημερωθεί ότι ο Αμερικανός γκαρντ με το ελληνικό διαβατήριο δεν επρόκειτο να συνεχίσει στους «ερυθρόλευκους», ενώ παράλληλα υπήρχε διάθεση από την πλευρά των Πειραιωτών να συζητήσουν το ενδεχόμενο της παραχώρησής του.

«Ενημερωθήκαμε ότι ο Τόμας δεν θα συνέχιζε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, και ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμούσε να παραμείνει στην ομάδα. Δεν γνωρίζω με ακρίβεια τη σειρά με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα, αλλά η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι ο Τόμας δεν θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό και ότι ο Ολυμπιακός ήταν διατεθειμένος να συζητήσει το ενδεχόμενο της μεταγραφής του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Αλ Ναμπούντα αποκάλυψε ότι καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε και η επιθυμία του Τσάβι Πασκουάλ να εντάξει τον Ουόκαπ στο δυναμικό της ομάδας του, με τις διαπραγματεύσεις να περνούν από διάφορα στάδια μέχρι να επιτευχθεί η οριστική συμφωνία.

«Ο Τσάβι τον ήθελε και, ουσιαστικά, όλα ήταν πολύ απλά. Στη συνέχεια, η κατάσταση περιπλέχθηκε, για να απλοποιηθεί ξανά. Τελικά, η συμφωνία ολοκληρώθηκε», συμπλήρωσε.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι επιβεβαιώνει πως η ομάδα του κινήθηκε για την απόκτηση του Ουόκαπ έχοντας λάβει την ενημέρωση ότι ο παίκτης δεν θα παρέμενε στον Ολυμπιακό, ενώ ξεκαθαρίζει πως υπήρχε και από την πλευρά των «ερυθρόλευκων» διάθεση να συζητηθεί η μεταγραφή, χωρίς πάντως να γνωρίζει την ακριβή σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στο διαζύγιο.