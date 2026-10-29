Στην κορυφή οι «αιώνιοι» - Στο κόλπο για 4άδα ο Ατρόμητος: Η βαθμολογία του Superbet Κυπέλλου

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Στο... κόλπο για την 4άδα και την απευθείας πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet είναι ο Ατρόμητος μετά τη νίκη επί του Βόλου, ενώ στην κορυφή της βαθμολογίας είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με το απόλυτο.