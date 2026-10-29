Στην κορυφή οι «αιώνιοι» - Στο κόλπο για 4άδα ο Ατρόμητος: Η βαθμολογία του Superbet Κυπέλλου

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1
Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 0-2
Τετάρτη 28/10
Μαρκό - Ολυμπιακός 2-0
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα 0-2
Παναθηναϊκός - Άρης 2-1
ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ 1-0
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1
Πέμπτη 29/10
Βόλος Elabet - Ατρόμητος 1-3
Η βαθμολογία του κυπέλλου Ελλάδας Superbet:
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Αγώνες
|Γκολ υπέρ
|Γκολ κατά
|1
|Ολυμπιακός
|9
|3
|9
|2
|2
|Παναθηναϊκός
|9
|3
|5
|1
|3
|ΠΑΟΚ
|7
|3
|4
|1
|4
|ΑΕΚ
|6
|3
|11
|4
|5
|Ατρόμητος
|6
|3
|4
|2
|6
|Καλαμάτα
|5
|3
|5
|3
|7
|ΟΦΗ
|4
|3
|3
|1
|8
|Αστέρας Τρίπολης
|4
|3
|4
|3
|9
|Κηφισιά
|4
|3
|4
|4
|10
|Άρης
|4
|3
|3
|3
|11
|ΑΕΛ Λάρισας
|4
|3
|2
|5
|12
|Νίκη Βόλου
|3
|3
|1
|4
|13
|Βόλος
|1
|3
|5
|8
|14
|Μαρκό
|1
|3
|2
|5
|15
|Χρυσούπολη
|0
|3
|0
|7
|16
|Πανσερραϊκός
|0
|3
|1
|10
Η 5η αγωνιστική (2/12/26)
Άρης - Πανσερραϊκός
Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα - ΠΑΟΚ
Κηφισιά - ΑΕΛ
Νίκη Βόλου - Μαρκό
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
ΟΦΗ - Βόλος
ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR