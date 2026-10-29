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Στην κορυφή οι «αιώνιοι» - Στο κόλπο για 4άδα ο Ατρόμητος: Η βαθμολογία του Superbet Κυπέλλου

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Στο... κόλπο για την 4άδα και την απευθείας πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet είναι ο Ατρόμητος μετά τη νίκη επί του Βόλου, ενώ στην κορυφή της βαθμολογίας είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με το απόλυτο.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 0-2

Τετάρτη 28/10

Μαρκό - Ολυμπιακός 2-0
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα 0-2
Παναθηναϊκός - Άρης 2-1
ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ 1-0
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1

Πέμπτη 29/10

Βόλος Elabet - Ατρόμητος 1-3

Η βαθμολογία του κυπέλλου Ελλάδας Superbet:

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Γκολ υπέρ Γκολ κατά
1 Ολυμπιακός 9 3 9 2
2 Παναθηναϊκός 9 3 5 1
3 ΠΑΟΚ 7 3 4 1
4 ΑΕΚ 6 3 11 4
5 Ατρόμητος 6 3 4 2
6 Καλαμάτα 5 3 5 3
7 ΟΦΗ 4 3 3 1
8 Αστέρας Τρίπολης 4 3 4 3
9 Κηφισιά 4 3 4 4
10 Άρης 4 3 3 3
11 ΑΕΛ Λάρισας 4 3 2 5
12 Νίκη Βόλου 3 3 1 4
13 Βόλος 1 3 5 8
14 Μαρκό 1 3 2 5
15 Χρυσούπολη 0 3 0 7
16 Πανσερραϊκός 0 3 1 10

Η 5η αγωνιστική (2/12/26)

Άρης - Πανσερραϊκός
Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης
Καλαμάτα - ΠΑΟΚ
Κηφισιά - ΑΕΛ
Νίκη Βόλου - Μαρκό
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
ΟΦΗ - Βόλος
ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR

 

Στην κορυφή οι «αιώνιοι» - Στο κόλπο για 4άδα ο Ατρόμητος: Η βαθμολογία του Superbet Κυπέλλου