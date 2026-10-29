Ο Πέδρο Μαρτίνεθ βρίσκει τη συνταγή της επιτυχίας στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το μπάσκετ δεν επιβραβεύει πάντα την υπομονή, ειδικά σε έναν σύλλογο με τις απαιτήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης. Γράφει ο Χοσέ Μ. Πουέρτας.

Ωστόσο, μετά από ένα ασταθές ξεκίνημα στη σεζόν, οι «Μερένχες» διανύουν ένα εντυπωσιακό δεκαπενθήμερο, στο οποίο έχουν αρχίσει επιτέλους να ξεκλειδώνουν τις δυνατότητές τους. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μεταμόρφωση έχει παίξει η θεαματική βελτίωση στην ευστοχία τους από την περιφέρεια, ένα από τα βασικά συστατικά του αγωνιστικού μοντέλου που θέλει να καθιερώσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Παρά την κατάκτηση του Super Cup της EuroLeague, οι τρεις διαδοχικές ήττες στις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης ήταν αρκετές για να προκαλέσουν αμφιβολίες. Σήμερα, όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που διεκδικούν την παρουσία τους στο Final Four, έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης. Οι Μαδριλένοι μετρούν εννέα συνεχόμενες νίκες σε EuroLeague και Liga Endesa, έχοντας ξεπεράσει τους 100 πόντους σε επτά από αυτές. Μόνο στο Μιλάνο, όπου σημείωσαν 98 πόντους, και απέναντι στην Παρτίζαν, όταν έμειναν στους 86, δεν έπιασαν τριψήφιο αριθμό, ενώ σε έξι περιπτώσεις ξεπέρασαν ακόμη και τους 110 πόντους. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή επιθετική έκρηξη από μια ομάδα που δεν περιορίζεται πλέον στις νίκες, αλλά αρχίζει να διαμορφώνει ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα.

Ο βασικός παράγοντας πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση είναι προφανής: το τρίποντο. Αυτό που κατά διαστήματα αποτελούσε αδυναμία έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην κινητήρια δύναμη μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής επιθετικής μηχανής. Μετά από οκτώ αγωνιστικές στην EuroLeague, η Ρεάλ έχει ανέβει στην έκτη θέση, βρίσκεται σταθερά εντός της ζώνης των playoffs και προηγείται πλέον στη διοργάνωση σε εύστοχα τρίποντα, με μέσο όρο 12,4 ανά παιχνίδι.

Παράλληλα, σουτάρει με το εντυπωσιακό 40,6% πίσω από τα 6,75 μ., το τέταρτο καλύτερο ποσοστό στη διοργάνωση. Στο ξεκίνημα της σεζόν, οι Μαδριλένοι δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν το πολυπόθητο 40%, ένα όριο που έχει ιδιαίτερη σημασία στο σύγχρονο μπάσκετ. Η πρόσφατη εκτελεστική τους άνοδος έχει βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους από την περιφέρεια, ενώ τους έχει ανεβάσει και στη δεύτερη θέση των ομάδων με την υψηλότερη παραγωγικότητα στην EuroLeague, με 96,4 πόντους ανά αγώνα, πίσω μόνο από τη Βαλένθια. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επιθετική τους συγκομιδή στη Liga Endesa, όπου σκοράρουν κατά μέσο όρο 112,3 πόντους ανά παιχνίδι.

Το τελευταίο διάστημα, οι «Μερένχες» ευστόχησαν σε 20 τρίποντα απέναντι στην Μπιλμπάο, σημείωσαν νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ συλλόγων με 21 κόντρα στη Μακάμπι και ανέβασαν ακόμη περισσότερο τον πήχη, πετυχαίνοντας 24 απέναντι στη Λέιδα, αριθμό που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία της Liga Endesa. Στη συνέχεια, πρόσθεσαν ακόμη 12 τρίποντα απέναντι στην Μπασκόνια, σε αγώνα της EuroLeague.

Στο ίδιο διάστημα, η Ρεάλ σημείωσε 111 πόντους απέναντι στην ASVEL, 119 κόντρα στην Μπιλμπάο, 113 απέναντι στη Μακάμπι, 122 κόντρα στη Λέιδα και 104 στην έδρα της Μπασκόνια. Πρόκειται για εξαιρετικούς επιθετικούς αριθμούς, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μεμονωμένα ξεσπάσματα ευστοχίας. Σε αυτό το διάστημα, οι Τεό Μαλεντόν, Φακούντο Καμπάτσο, Αντρές Φελίς και Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο σύστημα του Μαρτίνεθ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Η Ρεάλ αρχίζει, επομένως, να μοιάζει με την ομάδα που θέλει να είναι την άνοιξη, όταν θα κριθούν οι τίτλοι. Αφού εφάρμοσε με εξαιρετικά αποτελέσματα τη φιλοσοφία του στη Βαλένθια την περασμένη σεζόν, ο Πέδρο Μαρτίνεθ επιχειρεί τώρα να ανεβάσει τον πήχη σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η επιθετική άμυνα, ο γρήγορος ρυθμός, οι προσπάθειες στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης και ο μεγάλος αριθμός εκτελέσεων από την περιφέρεια αποτελούν βασικές αρχές της προσέγγισης του Καταλανού τεχνικού. Και τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι παίκτες του έχουν αρχίσει επιτέλους να μετατρέπουν αυτή τη φιλοσοφία σε πράξη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η περσινή φιναλίστ της EuroLeague υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε, η οποία προέρχεται από την ήττα στη Βαλένθια, όπου η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δυσκολεύτηκε να βρει επιθετικό ρυθμό. Η αναμέτρηση υπόσχεται μια ενδιαφέρουσα σύγκρουση διαφορετικών αγωνιστικών φιλοσοφιών και αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για το κατά πόσο η Ρεάλ μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί με τέτοια αποτελεσματικότητα από τα 6,75 μ., έχοντας πρόσφατα καταγράψει ποσοστά ευστοχίας που ξεπέρασαν ακόμη και το 50%.

Αν, ωστόσο, τα σουτ αρχίσουν να βρίσκουν σίδερο, οι Μαδριλένοι θα χρειαστεί να επιστρατεύσουν ένα εναλλακτικό πλάνο. Κάτι που έχει ήδη αναγνωρίσει ο ίδιος ο Μαρτίνεθ σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, καθώς γνωρίζει πόσο δύσκολο θα είναι να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μια τόσο εξωπραγματική ευστοχία.

Προς το παρόν, πάντως, ένα πράγμα γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο: το βασικό πλάνο της Ρεάλ Μαδρίτης λειτουργεί. Και αυτό την έχει μετατρέψει σε μια ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα, αλλά και σε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο αντίπαλο στην EuroLeague.