Σε απολογία από τη ΔΕΑΒ το Περιστέρι για υβριστικό πανό

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Το περιστατικό έγινε στο πρόσφατο παιχνίδι με το Μαρούσι.

Η ΔΕΑΒ κάλεσε το Περιστέρι σε ακρόαση για τις 4/11 «για ανάρτηση πανό, με ιδεολογικό-πολιτικό χαρακτήρα και εξυβριστικό περιεχόμενο» στο πρόσφατο παιχνίδι με το Μαρούσι.

Η ποινή που προβλέπεται είναι πρόστιμο τουλάχιστον 10.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 04/11/2026, την ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΣ, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά φιλάθλων της, η οποία συνίσταται σε ανάρτηση πανό, με ιδεολογικό-πολιτικό χαρακτήρα και εξυβριστικό περιεχόμενο, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του ΚΓ Περιστερίου, στις 24/10/2026, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΣ – ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ, για την 4η αγωνιστική της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Stoiximan GBL, περιόδου 2026/2027, με διοργανώτρια τον ΕΣΑΚΕ.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».