Άρης: Ο Ρόμπινσον-Ερλ έχει κάνει το double-double... προσωπική υπόθεση

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα του Άρη, πραγματοποιώντας άλλη μία πληθωρική εμφάνιση.

Στη νίκη απέναντι στην Τσεντεβίτα (78-73), ο Αμερικανός ψηλός αναδείχθηκε MVP, σημειώνοντας το τέταρτο double-double του σε μόλις πέντε αναμετρήσεις στο EuroCup. Κόντρα στους Σλοβένους, ο JRE ήταν ξανά εξαιρετικός, ολοκληρώνοντας το ματς με 13 πόντους (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές) και 11 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αν και τα μεγάλα σουτ των Ματ Μόργκαν και Βασίλη Τολιόπουλου στην τέταρτη περίοδο έκριναν το αποτέλεσμα, η αθόρυβη και ουσιαστική δουλειά του 26χρονου φόργουορντ/σέντερ στις δύο πλευρές του γηπέδου ήταν ξανά εκεί με μπόλικη ουσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Eurocup έχει χάσει το απόλυτο «5 στα 5» στα double-double για μόλις ένα ριμπάουντ στο παιχνίδι με την Ντερτόνα (όπου είχε 19 πόντους και 9 ριμπάουντ). Στα υπόλοιπα ματς της διοργάνωσης ήταν καταιγιστικός, έχοντας «διπλές» επιδόσεις κόντρα σε Ροστόκ Σίγουλβς (21π., 10ριμπ.), Μπούργος (11π., 10ριμπ.) και Λε Μαν (13π., 12ριμπ.).

Μέχρι στιγμής, ο Ρόμπινσον-Ερλ αποτελεί την πιο αξιόπιστη σταθερά του Άρη στην Ευρώπη. Οι αριθμοί του μιλούν από μόνοι τους, καθώς μετράει κατά μέσο όρο double-double με 15.4 πόντους και 10.4 ριμπάουντ, προσφέροντας επιπλέον 1.8 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 29.8 λεπτά συμμετοχής.