Ομπράντοβιτς: «Δεν ξέρω τι περιμένει ο κόσμος, ξεκινήσαμε εξαιρετικά κι ανέβηκαν οι προσδοκίες»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές για την 9η αγωνιστική της Euroleague (30/10, 19:30) στάθηκε στην πορεία του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η βαριά ήττα της Εφές από τη Χάποελ σημαίνει ότι σίγουρα θα παίξει τώρα ένα διαφορετικό παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Αν θυμάστε, πριν από μερικές ημέρες κέρδισαν εκτός έδρας την Ζαλγκίρις, παίζοντας τέλειο μπάσκετ. Το χθεσινό ήταν απλά ένα παιχνίδι. Εμείς σίγουρα θα συναντήσουμε μια Εφές με περισσότερη ενέργεια, που θα παίξει ένα καλύτερο μπάσκετ από το χθεσινό.

Έτσι είναι η Euroleague. Δεν ξέρω τι περιμένει ο κόσμος. Ξεκινήσαμε εξαιρετικά τη σεζόν και μετά από αυτά τα πρώτα ματς, οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές. Εδώ είναι η Euroleague. Υπάρχουν διαδοχικά παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθώ να μιλάω με τους παίκτες του.

Δεν έχει σημασία αν παίζεις με μια ομάδα που είναι στον πάτο της βαθμολογίας. Δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα. Υπάρχουν πχ. πολλά παιχνίδια που κρίνονται στο φινάλε, στα τελευταία λεπτά. Έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιου είδους πίεση. Συνεχίζουμε να παίζουμε το μπάσκετ που πρέπει να παίζουμε. Κάποια παιχνίδια τα κερδίζεις πιο εύκολα και άλλα όχι. Υπάρχουν πάντα κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξεις για να είσαι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι. Έτσι είναι η ζωή μας.

Είναι καλό να έχεις σχεδόν τους πάντες υγιείς. Μετά το παιχνίδι με την Αρμάνι, βρεθήκαμε στο ΟΑΚΑ και προσπαθήσαμε να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι με την Εφές. Δουλέψαμε με κάποιους παίκτες. Κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε λίγο πιο σκληρά, το κάνουμε. Χειριζόμαστε την κατάσταση με τους πολλούς αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα».