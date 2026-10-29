Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός με την Εφές

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Xωρίς τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Εφές στην Τουρκία (30/10, 19:30).

Χωρίς τον αρχηγό του και πάλι θα αγωνιστεί το «τριφύλλι» στην 9η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μην έχει στη διάθεσή του τον Σλούκα στο ματς με την Εφές.

Ο Έλληνας γκαρντ θα προστατευτεί στο πλαίσιο της ομαλής του προσαρμογής στην αγωνιστική δράση και θα πάρει ανάσες, αλλά θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Stoiximan Greek Basketball League την Κυριακή (1/11, 17:00) με τον Άρη.

Εκτός θα είναι και ο Ρογκαβόπουλος, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν θα παίξει ούτε απέναντι στην ομάδα του Πάμπλο Λάσο στην Τουρκία.

Έτσι ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη με 13 διαθέσιμους παίκτες.

Aναλυτικά η αποστολή:

Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας, Φαλ