«Το NBA Europe θέλει τον Παναθηναϊκό – Οι έξι ομάδες που βρίσκονται στο στόχαστρο»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ανάμεσα στις έξι ευρωπαϊκές ομάδες που επιθυμεί να εντάξει στο νέο του εγχείρημα το NBA, σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής Meridian Sport.

Στο επίκεντρο των σχεδιασμών του NBA για τη δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής λίγκας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η σερβική ιστοσελίδα Meridian Sport, παρουσιάζοντας τις έξι ομάδες που φέρονται να αποτελούν βασικούς στόχους του αμερικανικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Σέρβων, το NBA επιθυμεί να προσελκύσει τον Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα, τη Φενέρμπαχτσε, την Μπάγερν Μονάχου και τη Βιλερμπάν, συλλόγους που βρίσκονται ήδη στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η παρουσία των «πράσινων» στη συγκεκριμένη λίστα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το NBA φαίνεται πως υπολογίζει τον Παναθηναϊκό ως έναν από τους συλλόγους που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη νέα διοργάνωση, εφόσον αυτή προχωρήσει.

Το δημοσίευμα έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι συζητήσεις γύρω από το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρίσκονται στο προσκήνιο, με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το NBA, παρά την απόρριψη της αρχικής πρότασης από την πλευρά της διοργάνωσης.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποδίδονται στο ρεπορτάζ της Meridian Sport και δεν αποτελούν επίσημη επιβεβαίωση από το NBA, ενώ δεν γίνεται λόγος για οριστική συμφωνία με κάποια από τις έξι ομάδες.