«Κλείδωσαν» οι αγώνες της Μακάμπι στην Κύπρο – Ξεκίνησε ο συντονισμός με την Αστυνομία

Το πράσινο φως δόθηκε για τη διεξαγωγή των εντός έδρας αναμετρήσεων της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, με τις διαδικασίες για την ασφάλεια των αγώνων να μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Οριστικά στην Κύπρο θα πραγματοποιηθούν οι εντός έδρας αναμετρήσεις της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη EuroLeague, με την έναρξή τους να προγραμματίζεται από τις 12 Νοεμβρίου και τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Μάλιστα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη επικοινωνία ανάμεσα σε εκπρόσωπο της ισραηλινής ομάδας και την ηγεσία της κυπριακής Αστυνομίας, με βασικό αντικείμενο τα μέτρα ασφαλείας, την παρουσία της αποστολής στη χώρα και τις μετακινήσεις παικτών, συνοδών και φιλάθλων.

Από τη Δευτέρα (2/11) αναμένεται να ξεκινήσει ο αναλυτικός συντονισμός σε επίπεδο Αρχηγείου Αστυνομίας, με τον ορισμό συνδέσμου που θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ανθρώπους της Μακάμπι.

Παράλληλα, προβλέπεται τηλεδιάσκεψη μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι οργανωτικές λεπτομέρειες και να καθοριστούν οι ανάγκες αστυνομικής κάλυψης, ενώ η Μακάμπι θα αποστείλει και επίσημη επιστολή με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την παρουσία της στην Κύπρο.