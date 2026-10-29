«Ρήξη στις σχέσεις Ιτούδη – Μίτσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ» – Η αντίδραση του Γιανάι

Ισραηλινό δημοσίευμα αποκαλύπτει ένταση στις σχέσεις του Δημήτρη Ιτούδη με τον Βασίλιε Μίτσιτς, με τον Οφέρ Γιανάι να αντιδρά δημόσια.

Αναταραχή φαίνεται πως επικρατεί στο εσωτερικό της Χάποελ Τελ Αβίβ, παρά την εξαιρετική αγωνιστική πορεία της ομάδας στη EuroLeague, καθώς δημοσίευμα από το Ισραήλ κάνει λόγο για σοβαρή ρήξη στις σχέσεις του Δημήτρη Ιτούδη με τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισραηλινό Sport5, οι σχέσεις ανάμεσα στον Έλληνα τεχνικό και τον Σέρβο σταρ έχουν επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, με την επικοινωνία τους να έχει περιοριστεί στο ελάχιστο.

Μάλιστα, πηγή από το περιβάλλον της ομάδας ανέφερε στο ισραηλινό μέσο πως «συνέβη κάτι ανάμεσα στον Ιτούδη και τον Μίτσιτς και οι σχέσεις τους δεν είναι αυτές που ήταν. Η ένταση είναι αισθητή».

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, οι δύο άνδρες διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο πλέον η κατάσταση φέρεται να έχει αλλάξει, με τους ανθρώπους της Χάποελ να επιχειρούν να διατηρήσουν τις ισορροπίες στα αποδυτήρια.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην πρόσφατη απουσία του Μίτσιτς από αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας, καθώς, παρότι συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, λίγο πριν από την αναμέτρηση αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αστράγαλο και τελικά δεν αγωνίστηκε.

Η δημόσια αντίδραση του Οφέρ Γιανάι

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, απαντώντας στην ανάρτηση της δημοσιογράφου που μετέφερε το ρεπορτάζ.

Ο ισχυρός άνδρας της ισραηλινής ομάδας άφησε σαφείς αιχμές για το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ξέρω ότι πιστεύει πως το να είναι ιδιοκτήτης ενός μέσου ενημέρωσης του δίνει το δικαίωμα να δημοσιεύει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό το δημοσίευμα δεν θα περάσει έτσι».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιανάι αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία του δημοσιεύματος, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει προκαλέσει συζητήσεις στο ισραηλινό μπάσκετ, την ώρα που η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στη EuroLeague.