Η παρακάμερα του Άρη: Η «καυτή» κερκίδα, οι μεγάλες μάχες και οι πανηγυρισμοί (vid)

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Ο παλμός της «κιτρινόμαυρης» εξέδρας, οι εντυπωσιακές φάσεις και οι πανηγυρισμοί πρωταγωνιστούν στην παρακάμερα της νίκης του Άρη επί της Τσεντεβίτα Ολίμπια.

Ο Άρης δημοσίευσε την παρακάμερα από τη νικηφόρα αναμέτρηση με την Τσεντεβίτα Ολίμπια, μεταφέροντας όσα συνέβησαν εντός και εκτός παρκέ, σε μία ακόμη βραδιά που ολοκληρώθηκε με χαμόγελα για τους «κιτρινόμαυρους».

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο βίντεο έχει η εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου του Άρη, με την κατάμεστη από φιλάθλους εξέδρα, τα πολλά μικρά παιδιά, τα συνθήματα και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς να συνθέτουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, η κάμερα καταγράφει τις δυνατές μονομαχίες και τις θεαματικές φάσεις στο παρκέ, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και συγκινήσεις, που βρήκε τον Άρη να χαμογελά ξανά στο φινάλε, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του.

Δείτε παρακάτω την «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα: