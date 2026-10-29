Λάσο για Παναθηναϊκό: «Αν δεν μπορέσεις να του απαντήσεις, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα»

Ο Πάμπλο Λάσο αναφέρθηκε στη δύσκολη αποστολή της Αναντολού Εφές απέναντι στον Παναθηναϊκό, αποθεώνοντας την ποιότητα και την εμπειρία των «πράσινων».

Η Αναντολού Εφές υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Πάμπλο Λάσο να αναγνωρίζει τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, ιδιαίτερα μετά τη βαριά εκτός έδρας ήττα της ομάδας του από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το «τριφύλλι», τονίζοντας την εμπειρία του προπονητή και των παικτών του, ενώ υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στα φαβορί της διοργάνωσης. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη βελτίωσης της αμυντικής λειτουργίας της Εφές, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί απέναντι στην επιθετική ποιότητα των «πράσινων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πάμπλο Λάσο:

«Ο Παναθηναϊκός έχει έναν πολύ έμπειρο προπονητή, μια πολύ έμπειρη ομάδα. Οι παίκτες του βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς της EuroLeague και, γι' αυτόν τον λόγο, είναι μία από τις ομάδες που θεωρούνται φαβορί.

Για εμάς είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία να αντιδράσουμε μετά το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Εκεί αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που έπαιξε πολύ δυνατά και σούταρε με πολύ καλά ποσοστά.

Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε ομάδες με τόσο ποιοτικούς παίκτες, πρέπει να δείξουμε ακόμη μεγαλύτερη σωματική δύναμη. Πρέπει να είμαστε συμπαγείς στην άμυνα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να παίξουμε την επίθεσή μας στον δικό μας ρυθμό.

Όποιος θέλει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό και να είναι ανταγωνιστικός απέναντί του, πρέπει να γνωρίζει το εξής: αν δεν μπορέσεις να του απαντήσεις όπως πρέπει, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, γιατί πρόκειται για μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο».