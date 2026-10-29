Διπλή παρουσία Λιντέλ στο Top 10 του EuroCup με κάρφωμα και εντυπωσιακό κόψιμο (vid)

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Άρη πρωταγωνιστεί στις δέκα καλύτερες φάσεις της 5ης αγωνιστικής του EuroCup, καταλαμβάνοντας την όγδοη και τη δεύτερη θέση.

Διπλή «κιτρινόμαυρη» παρουσία έχει το Top 10 της 5ης αγωνιστικής του EuroCup, με τον Λιντέλ να κλέβει τις εντυπώσεις και να κερδίζει δύο θέσεις στη δεκάδα των πιο θεαματικών φάσεων της διοργάνωσης.

Στην όγδοη θέση βρίσκεται το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα του Αμερικανού, έπειτα από μια εξαιρετική ασίστ του Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος έστειλε την μπάλα σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, με τον Λιντέλ να ολοκληρώνει ιδανικά τη φάση στον αέρα.

Ωστόσο, ο φόργουορντ του Άρη δεν περιορίστηκε μόνο στις επιθετικές του αρετές, καθώς κατέκτησε και τη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης, χάρη σε ένα εντυπωσιακό κόψιμο στον αντίπαλό του, προσφέροντας μία από τις κορυφαίες αμυντικές στιγμές της αγωνιστικής.