Ζιάγκος: «Ήταν μια νίκη καρδιάς και προσωπικότητας»

Η Μύκονος Betsson διεύρυνε το αήττητο σερί της στο FIBA Europe Cup μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Ρίγα, η οποία τη διατηρεί μόνη στην κορυφή του Group H.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Λετονία, ο Βαγγέλης Ζιάγκος, ανέφερε:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα. Ήταν μια νίκη καρδιάς και προσωπικότητας. Η ομάδα δεν είναι μια αόριστη έννοια. Είναι ένα γκρουπ ανθρώπων με ονοματεπώνυμα και συγκεκριμένα αθλητικά και ψυχικά χαρίσματα, αλλά και αδυναμίες. Σε αυτά επενδύουμε, με αυτά πορευόμαστε και αυτά προσπαθούμε να βελτιώνουμε καθημερινά. Είδαμε με μεγάλη χαρά να επανεντάσσονται ο Κάναντι και ο Χάρελ, ενώ περιμένουμε τις επιστροφές του Ιατρίδη και του Λάγιου για τον επόμενο αγώνα».

Η Μύκονος Betsson έκανε το 4/4 στο FIBA Europe Cup και πλέον στρέφεται στη σημαντική εντός έδρας αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Κλειστό της Άνω Μεράς.