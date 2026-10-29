Στα «ραντάρ» του Ολυμπιακού ο Στιβ Σολβέ, σύμφωνα με γαλλικά μέσα

Ολυμπιακός και Αλ-Χαλίτζ (ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας ) δείχνουν έντονο ενδιαφέρον, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, για τον 30χρονο διεθνή κεντρικό αμυντικό από τη Γουαδελούπη, Στιβ Σολβέ.

Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν με τη Σαμπάχ, ομάδα που αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος στην ιστορία της στο Champions League.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, σημειώνοντας πως αμφότεροι οι σύλλογοι έχουν προβεί σε ενέργειες για την απόκτηση του παίκτη της Σαμπάχ και επιδιώκουν να επιτύχουν συμφωνία στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Σολβέ δεσμεύεται με τη Σαμπάχ έως τον Ιούνιο του 2027, όμως μπαίνοντας στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του, γεγονός που του επιτρέπει να υπογράψει σε ομάδα της επιλογής του για την επόμενη σεζόν.

Η Σαμπάχ, αντιδρώντας σε αυτό το ενδιαφέρον, έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο με τους εκπροσώπους του Σολβέ., ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα τον Ιούλιο του 2025 και μετρά ως τώρα 15 συμμετοχές και δύο γκολ με την εθνική της χώρας του.