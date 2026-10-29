Εθνική Γυναικών: Τα εισιτήρια για τα ματς με Σλοβακία και Ολλανδία

Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια της Εθνικής με την Σλοβακία και την Ολλανδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Γυναικών επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και στο «Ιβανώφειο». Εκεί όπου για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 θα αναμετρηθεί με την Σλοβακία και την Ολλανδία. Τα εισιτήρια για τους δύο αγώνες μπορείτε να τους προμηθευτείτε από σήμερα (29/10) με ένα κλικ ΕΔΩ.

Ο αγώνας Ελλάδα – Σλοβακία θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου στις 19.00 και αυτός με την Ολλανδία στις 17 Νοεμβρίου στις 18.00. Κάθε λογαριασμός μπορεί να προμηθευτεί όσα εισιτήρια επιθυμεί, τα οποία δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα.

Τα υποχρεωτικά πεδία κατά την αγορά θα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας, ενώ δεν απαιτείται η διαδικασία μέσω gov για αγώνές Εθνικών Ομάδων. Παιδιά ως πέντε ετών έχουν δωρεάν πρόσβαση, χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά από 10:00 έως 20:00 (Δευτέρα έως Κυριακή). Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο [email protected].

Η Εθνική Ομάδα περιμένει να νιώσει για μία ακόμη φορά την αγάπη της Θεσσαλονίκης σε δύο παιχνίδια ιδιαίτερα σημαντικά στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ 2027».