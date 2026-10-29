Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ από την Πόλη: Οι ιστορικές επισκέψεις, η μεγάλη μάχη και η απογοήτευση (vid)

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Από την επίσκεψη στο ιστορικό Πέρα Κλαμπ και το Πατριαρχείο, μέχρι τη συγκλονιστική προσπάθεια ανατροπής απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ και την πικρία της ήττας.

Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε την παρακάμερα από την αναμέτρηση με την Μπαχτσεσεχίρ στην Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζοντας όσα συνέβησαν εντός και εκτός παρκέ κατά την παρουσία του Δικεφάλου στην Πόλη.

Στο βίντεο ξεχωρίζουν οι επισκέψεις της «ασπρόμαυρης» αποστολής στο ιστορικό Πέρα Κλαμπ και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δύο σταθμούς με ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης.

Η κάμερα του ΠΑΟΚ καταγράφει επίσης τη συγκλονιστική μάχη με την Μπαχτσεσεχίρ, την υπερπροσπάθεια των παικτών του Αντρέα Τρινκιέρι να επιστρέψουν από το -17 και να διεκδικήσουν μια σπουδαία ανατροπή, αλλά και την απογοήτευση στο φινάλε, όταν ο Δικέφαλος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αντεπίθεσή του, γνωρίζοντας την ήττα με 84-81.

Δείτε παρακάτω την «ασπρόμαυρη» παρακάμερα: