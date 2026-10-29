Ξεπεράστηκαν τα όρια

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ακόμα και παιδικά επιχειρήματα βρίσκουν υπόσταση και αυτό γίνεται αρκετά ενοχλητικό. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ και στο χθεσινό μπλογκ δεν ήθελα να εμπλέξω διαιτητικά θέματα γιατί θεώρησα πως ο Ευαγγέλου δεν έπαιξε κανέναν ρόλο. Σήμερα, αισθάνθηκα κάπως όταν είδα αρκετά δημοσιεύματα με κιτρινόμαυρη απόχρωση, να τον βάζουν στο κάδρο.

Αισθάνθηκα ακόμα πιο άβολα, όταν έφτασα στο σημείο να δω για μόνιμη εύνοια του ΠΑΟΚ. Μία προσπάθεια να περάσει πως υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο υποστήριξής του. Και να το λένε ποιοι αυτό; Οι της ΑΕΚ.

Σεβαστές όλες οι απόψεις, αλλά αφού ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, ας ασχοληθώ λίγο με την ΑΕΚ.

Κατανοώ πως για τον Μάριο Ηλιόπουλο είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχει βάλει τα ζεστά του εκατομμυριάκια και να διαβάζει για την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Άρα κατανοώ σήμερα και έναν εκνευρισμό που βγαίνει για τους χειρισμούς του Σέρβου στη χθεσινή αναμέτρηση.

Από εκεί και πέρα, οι της ΑΕΚ έχουν ένα μαγικό τρόπο να εμφανίζουν μία επιχειρηματολογία που δεν έχει καμία βάση, αλλά σε βάθος χρόνου την παγιώνουν και εμφανίζονται «σφαγμένοι». Υποσημείωση, μιλάμε για την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Μιλάμε για μία ομάδα που τα διπλά της μέσα στο 26΄είναι στις Σέρρες που θα μπορούσε να αποβληθεί ο Πενράις στο πρώτο ημίχρονο με δεύτερη κίτρινη, στη Τρίπολη με γκολ που ξεκινά από επιθετικό φάουλ, στο Καραϊσκάκη με γκολ ισοφάρισης που δεν μετράει ως παθητικό οφσάιντ που αν υπήρχε παγκόσμια συνωμοσία όντως, θα το μετρούσαν ξέχωρα αν είναι, στο μεγαθήριο του Νέστου Χρυσούπολης και στον Βόλο με το σουξέ του Πολυχρόνη «μάνα ο Γιόβιτς τράκαρε».

Να υποθέσω ότι υπάρχει σχέδιο υποστήριξης της ΑΕΚ από τη διαιτησία; Πως να μεταφράσω το ότι Πολυχρόνης και Τζήλος επέστρεψαν πολύ πιο γρήγορα απ όσο θα έπρεπε σε αγωνιστική δράση μετά το Βόλο.

Πως να εξηγήσω πως δεν βγαίνει με την Κηφισιά η δεύτερη κίτρινη στον Κοϊτά, δίνοντας την ευκαιρία στον Νίκολιτς να τον αλλάξει στο 26΄και τελικά να ισοφαριστεί στο τέλος από ομάδα που είχε αυτή εν τέλει αποβολή;

Επειδή κάποιοι είπαν για ευκολία στο πως έδωσε το πέναλτι στον Βίντα χθες ο Ευαγγέλου. Ήταν η ίδια ευκολία που βγήκε ο Αϊτόρ στη Φιλαδέλφεια; Βέβαια αυτό που ξεχνάνε να πούνε για τον Ευαγγέλου, είναι πως πρώτον αποφάσισε εν τέλει πως δεν υπάρχει πέναλτι και δεύτερον, επί της ουσίας, έκοψε τη φάση στον ΠΑΟΚ σφυρίζοντας γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ είχε τη μπάλα εκείνη τη στιγμή μέσα στη περιοχή.

Το άλλο που δεν είπα, μετά από μία χρονιά που το αφήγημα ήταν πως η ΑΕΚ έχει τις διπλάσιες κάρτες, ξέρετε ποια ομάδα είναι φέτος με τις λιγότερες; Ναι, καλά το καταλάβατε. Η ΑΕΚ με 11. Ο ΠΑΟΚ έχει 13 και Ολυμπιακός – ΠΑΟ από 18 παρακαλώ.

Από αυτά που γράφω λοιπόν, βασισμένα σε γεγονότα και όχι ονειρώξεις ή παραισθήσεις, φαίνεται ένα μοτίβο που με νομιμοποιεί να πιστεύω πως η ΑΕΚ έχει απλώσει τα δίχτυα της στην ΚΕΔ.

Και το μόνο που κάνει, είναι να συνεχίζει το περυσινό της αφήγημα, είτε για εσωτερική κατανάλωση, είτε για πίεση προς τον ανταγωνισμό.

Μάλιστα, διακινεί ένα μπλαζέ ύφος, το οποίο μόνο αντιπάθειες προκαλεί. Από τη μία «δεν σημαίνει και τίποτα η ήττα από τον ΠΑΟΚ», από την άλλη «μας έσφαξε ο Ευαγγέλου επειδή δεν έδωσε πέναλτι το μακροβούτι του Μάγερ» και παράλληλα «φταίει ο Νίκολιτς για την κακή εμφάνιση». Πέναλτι που ο Μάγερ και καλά χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά του προσώπου και μετά πιάνει την αριστερή. Ο Γιαννούλης μόλις εμφάνισε το χτύπημα Σαολίν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Γενικά η ζωή κάνει κύκλους. Σήμερα είμαι εγώ στα κάτω μου, αύριο εσύ πας να παίξεις παιχνίδι με πλοίο. Αυτό που μένει, είναι μία ορθολογική συμπεριφορά απέναντι στον ανταγωνισμό. Να υπάρχουν κάποιοι κοινοί κανόνες συμπεριφοράς.

Αυτούς, αδυνατεί να τους βρει η ΑΕΚ του Ηλιόπουλου. Άλλωστε, «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη»