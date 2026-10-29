Μπέος: «Ντροπή και μόνο ντροπή»

Δείτε τη δήλωση του Αχιλλέα Μπέου μετά την απόρριψη της έφεσης του Βόλου για την αφαίρεση των τριών βαθμών, τονίζοντας πως η ομάδα του θα προσφύγει στο CAS.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Βόλου, με ανάρτησή του στα social media, τοποθετήθηκε σχετικά με την απόρριψη της έφεσης που κατέθεσε η ομάδα του και μίλησε για απόφαση... ντροπή, ξεκαθαρίζοντας πως θα εξαντλήσει όλα τα νομικά ένδικα μέσα.



Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου:



«Η απόφαση της επιτροπής εφέσεων είναι έωλη και διάτρητη, αφού νομικά δεν ευσταθεί. Κανένας από τους νομικούς ισχυρισμούς της ΠΑΕ Βόλος δεν απαντήθηκε και γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους εκδόθηκε η απόφαση αυτή.

Η ΠΑΕ Βόλος θα εξαντλήσει όλα τα νομικά ένδικα μέσα και στο τέλος είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί.



Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά αλλά θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Ντροπή και μόνο ντροπή.



Και μην σας διαφεύγει ότι και οι κρίνοντες κρίνονται».